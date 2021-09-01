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محافظ الشرقية يفتتح مركز عمليات المحافظة الجديد

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محافظ الشرقية يفتتح مركز عمليات المحافظة الجديد محافظ الشرقية يفتتح مركز عمليات المحافظة الجديد

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افتتح الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مركز عمليات المحافظة الجديد بالديوان العام، والذي يحتوى على غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية، ومتابعة ميكنة البيانات الرئيسية بالمراكز التكنولوجية ومنظومة التحول الرقمي، في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ،والعقيد أحمد رمزي مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور إيهاب العزازي المشرف العام على المراكز التكنولوجية ،والدكتور مجاهد حسن ممثلاً عن وزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية.

قدم الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، عرضًا توضيحيًا لمحافظ الشرقية ومرافقيه عن آلية العمل داخل مركز عمليات المحافظة ،وتمت الإشارة إلى أن المركز يضم غرفة تكنولوجية لمتابعة المنظومة الإلكترونية لكاميرات المراقبة المرورية والأمنية الموجودة بمدن «الزقازيق – بلبيس – ديرب نجم – منيا القمح»، وجاري العمل على إستكمال باقي المراكز تدريجياً داخل المحافظة، كما تقوم الغرفة بمتابعة البيانات الرئيسية للمراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأضاف نائب المحافظ أن المركز يضم منصة لبوابة حياة كريمة ،بالتعاون مع وزارة التخطيط لرفع بيانات مشروعات حياة كريمة أولاً بأول، وكذلك منصة للبوابة الجغرافية لمحافظة الشرقية، وهي عبارة عن منظومة تتيح للمواطنين والعاملين والقيادات متابعة كافة الخدمات والأنشطة التي تقدمها المحافظة، كما يحتوي مركز العمليات على غرفة تجميع بيانات مركزية (datacenter) والذي يقوم بتخزين ومعالجة جميع البيانات داخل محافظة الشرقية عن طريق المنظومات والتطبيقات الخاصة بمنظومة التحول الرقمي داخل المحافظة، بالإضافة إلى شاشة لقياس مؤشرات الأداء تربط بين المراكز التكنولوجية ووحدة المتغيرات الرئيسية.

أشاد محافظ الشرقية بمركز عمليات المحافظة ،والذي يأتي تفعيلاً لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، متمنياً لفريق العمل التوفيق والنهوض بمستوى الخدمات المؤداة لأبناء المحافظة.

المصرى اليوم

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