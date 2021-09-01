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السيطرة على حريق بكشك تجاري في الوادي الجديد

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السيطرة على حريق بكشك تجاري في الوادي الجديد السيطرة على حريق بكشك تجاري في الوادي الجديد

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شب حريق مروع في أحد أكشاك البقالة بمنطقة أرض السلام بمدينة الخارجة في الوادى الجديد، إذ ارتفعت السنة اللهب في الكشك والتهمت محتوياته بالكامل جراء شدة الحريق.

كان اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادى الجديد، قد تلقي بلاغا يفيد نشوب حريق في احد اكشاك البقالة بمنطقة أرض السلام بالخارجة بحوار مدرسة اللغات المتميزة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وتمت السيطرة خشية امتداد السنة اللهب إلى الاكشاك المجاورة أو المنازل السكنية.

وتم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

المصرى اليوم

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