نجيب محفوظ.. أديب عالمي تعلم الكتابة مرتين

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«الله، واحدًا لا شريك له سبحانه وأنا عبدالله.. نجيب محفوظ»، هذه عبارات مكتوبة بخط مزجزج غير منتظم على أوراق كراسة تقليدية، كانت أولى محاولات الأديب العالمي وابن حي الجمالية على استعادة قدرته على الكتابة، مرة أخرى.

عام 1994 تعرض الأديب نجيب محفوظ الذي حلت ذكرى وفاته الموافقة 30 أغسطس 2006، خلال الأسبوع الجاري، لمحاولة اغتيال إجرامية، كادت أن تودي بحياته.

في الساعة الرابعة عصرًا من يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس من العام المذكور، استعد محفوظ كعادته لحضور الندوة الأدبية الأسبوعية مع الأدباء الشباب، برفقة صديقه الطبيب البيطري محمد فتحي هاشم، الذي كان ينتظره بالسيارة أمام منزله الواقع في العجوزة.

الأديب العالمي خرج من منزله، وأيضًا كعادته طلب من عسكري الحراسة ألا يرافقه، وركب السيارة، بينما كان هناك شخصًا يتربص له ليقوم وينتظر اللحظة المناسبة لقتله.

الشخص المجهول استغل ركوب نجيب محفوظ بجانب شباك السيارة وترك مفتوحًا، وطعنه طعنة نافذة بالرقبة من الجهة اليسرى، أدت إلى قطع شريان رئيسي.

صاح «فتحي هاشم» مستنجدًا بالمارة للإمساك بالجرم لكنه لم يستطع فقد فر مسرعًا بواسطة السيارة التي كانت تنتظره على بعد أمتار من مكان الجريمة، حتى أن الشاهد الوحيد أكد أنه لم يستطع حفظ ملامح وجهه.

تغير مسار الرحلة وتوجه السائق إلى مستشفى الشرطة بالعجوزة على الفور، وأصبح مصير الأديب العالمي محور حديث الصحف آنذاك، وتحركت وزارة الداخلية للتحقيق في الواقعة والبحث عن الجاني.

قضى «محفوظ» 5 ساعات كاملة بين الحياة والموت بغرفة العمليات، ثم كتب له عمرًا جديدًا بعد أن تخطي مرحلة الخطر وتم إنقاذه.

«هم نفذوا تهديدهم».. هكذا قالت أم كلثوم ابنة نجيب محفوظ، في لقاء تلفزيوني سابق، موضحة أنه تلقى تهديدات بالقتل، وبالفعل اعترف الجناة وكان عددهم 4 أنهم خططوا لاغتياله في هذا اليوم تحديدًا، حيث كان يمثل الذكرى السنوية السادسة لحصوله على جائزة نوبل.

«عندما خرج محفوظ من منزله واستقل سيارة صديقه وجدت الفرصة سانحة لأنال شرف تنفيذ شرع الله فيه، خاصًة وأن زجاج الباب المجاور له كان مفتوحًا، وتقدمت نحوه وأخرجت المطواة قرن الغزال من تحت ملابسي وطعنته بها طعنة بها في رقبته طعنة قاتلة»، هكذا جاءت اعترافات محمد ناجي منفذ محاولة الاغتيال في التحقيقات.

كانت محاولة لتنفيذ «شرع الله» وفقًا لأقوال الجاني ناتجة فقط عن قراءته لإحدى الفتاوى التي تكفر الأديب المصري وتهدر دمه، حيث لم يقرأه رواية واحدة.

بعد الحادث لم يتغير في أسلوب صاحبة جائزة نوبل شيئًا، حيث ظل مبدعًا بسيطًا ينزل من منزله ويسير في الشوارع ويسلم على الناس ببساطة، لكن تسببت شدة الإصابة التيتعرض لها في صعوبة تحريك زراع الأيمن فلم يعد قادرًا على مسك القلم كما كان سابقًا.

تقول أم كلثوم: «طبيب من الشرطة أو الجيش نصحه إنه يبتدي الكتابة تاني، وابتدى يتعلم يكتب من أول وجديد ويتعلم يمضي من أول وجديد»، مضيفة «أحلام فترة النقاهة دي كانت بعد الحادثة».

عرضت الإعلامية منى الشاذلي وثائق مكتوبة بخط يد نجيب محفوظ، دون فيها محاولاته الأولى لاستعادة قدرته على الكتابة، بعد أن تأثرت يده بالطعنة، حيث جدد طاقته وتمسك بالأمل رغم تخيه سن الثمانين وتعرضه لمثل هذا الحادث المميت.

الأديب الراحل نجيب محفوظ يتدرب على الكتابة مجددًا

قرر «محفوظ» استعادة قدرته على الكتابة بالكلمات التي تخطر على باله بغرض التمرين على تحريك اليد، فتارة يكتب اسمه بالعربية والإنجليزية، وأخرى يكتب كلمات من أغنية ما «زوروني كل سنة مرة»، أو يتذكر كلمات في توحيد الله ليكتب «الله، واحدًا لا شريك له سبحانه وأنا عبدالله.. نجيب محفوظ».

الأديب الراحل نجيب محفوظ يتدرب على الكتابة مجددًا

الأديب الراحل نجيب محفوظ يتدرب على الكتابة مجددًا