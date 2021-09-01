80 ألف جرعة لقاح كورونا لطلاب جامعة المنيا والعاملين

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أعلن الدكتور مصطفي عبدالنبي عبدالرحمن، رئيس جامعة المنيا، أنه في ظل إجراءات الدولة لتوفير اللقاحات لجميع مواطنيها للحد من انتشار عدوى فيروس كورونا، تم توفير 80 ألف جرعة لقاح لجامعة المنيا، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية؛ للبدء في تطعيم المستهدفين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وذلك من خلال 15 نقطة صحية مجهزة وموزعة لتغطية جميع أماكن الكليات.

موضحاً أنه تم وضع خطة زمنية تستهدف تطعيم المجتمع الجامعي كاملاً خلال أقل من شهرين، وذلك على 4 دفعات يتوفر بكل دفعة 16 ألف جرعة لقاح، تبدأ بتطعيم القائمين على العملية التعليمية، والطلاب بالفرق من الثانية وحتي النهائية، وتطعيم الطلاب المستجدين عقب إجراءات الكشف الطبي وقبل التحاقهم بكلياتهم، حرصاً على سلامة المجتمع الجامعي واستعداداً لبدء العام الدراسي الجديد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا الدوري بمقر مجلس الجامعة، بحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة بالجهود المبذولة بالكليات المعنية بأداء اختبارات القدرات، والالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية أثناء استقبالهم للأعداد الكبيرة للطلاب الذين تقدموا لأداء الاختبارات، وإعلان النتائج في المواعيد المحددة بكل شفافية.

ووجه د. «مصطفي عبدالنبي» برفع درجة الاستعداد والجاهزية واستمرار الجهود بالكليات، لاستقبال العام الجامعي الجديد المقرر له أن يبدأ في التاسع من أكتوبر القادم، والانتهاء من أعمال الصيانة لقاعات الدرس والمدرجات والمعامل، ومراجعة معايير السلامة بالمنشآت الجامعية وكذلك بالمدن الجامعية، ومتابعة سرعة تنفيذها وتهيئتها لاستقبال الطلاب قبل بدء العام الجامعي.

وأكد رئيس الجامعة على سرعة إتاحة الكتاب الجامعي الإلكتروني والمقررات الدراسية للطلاب على منصة الجامعة طبقاً للمعايير والمواصفات المطلوبة للمحتوى العلمي، وذلك بعد تحويل جميع المقررات والكتب الدراسية من ورقية إلى إلكترونية، مشدداً على وضع آليات لمتابعة نشر المقررات الدراسية وتَسلمها من الأقسام قبل الموعد المحدد.

ومن جانبه أكد الدكتور عصام فرحات على سرعة إعلان الجداول الدراسية على منصات الجامعة التعليمية طبقاً لآليات نمط التعليم الهجين الذي أقرته الجامعة نظاماً للدراسة بها قبل منتصف سبتمبر الجاري، مطالباً عمداء الكليات بإعداد قوائم بأسماء الطلاب من الفرق الثالثة وحتى الرابعة، وتوجيههم للتسجيل على منظومة الدولة لتلقي لقاح كورنا.

وأعلن «عبدالنبي» عن موعد بدء أعمال الكشف الطبي للطلاب الجدد الذين تم ترشيحهم للقبول بكليات الجامعة للعام الجامعي 2021/2022 اعتبارا من 15/9/2021 وتستمر لمدة شهراً كاملاً طبقاً للجداول المعلنة، وذلك بصالتي الأنشطة بمتحف الفن الحديث وصالة الأنشطة خلف كلية الطب داخل الحرم الجامعي.

كما شدد رئيس الجامعة على سرعة إعداد بنوك ومستودعات الأسئلة الإلكترونية لجميع كليات القطاع الطبي؛ استعداداً لتفعيل منظومة الاختبارات الإلكترونية، موجها إلى استمرار التنسيق مع مركز القياس والتقويم لإعدادها طبقاً لمعايير وأدوات التقييم الإلكتروني قبل تحميلها على الأنظمة الإلكترونية للاختبارات.

وخلال المجلس تم استعراض بياناً بتقدم أعمال التنويهات الإلكترونية بالكليات وانتظامها بقطاعات شؤون الطلاب والخريجين والدراسات العليا وشئون أعضاء هيئة التدريس، مشدداً على سرعة الانتهاء من تشكيل مجالس الأقسام بالكليات، مضيفاً أنه تستمر أعمال التقدم للدراسات العليا بجميع الكليات حتى 18/9/2021.

كما أحاط رئيس الجامعة المجلس علماً بما اتخذ بالمجلس الأعلى للجامعات من القرارات والقواعد الجديدة المنظمة للإشراف على الرسائل العلمية، وضوابط العلاقة بين الباحث والمشرف طبقاً لقواعد وتقاليد وميثاق العمل الجامعي، والقوانين المنظمة في هذا الشأن.