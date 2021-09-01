جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج معهد إعداد القادة

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادي الجديد، ان الجامعة شاركت في فوج الطلاب المتميزين الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بمدينة الغردقة للطلاب المتميزين في ملتقي الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية ضمن برنامج إعداد القادة العام الأول الذي نظمه معهد إعداد القادة بحلوان بداية شهر اغسطس والذى حصلت فيه الطالبة أمل عادل محمود، الطالبة بكلية الآداب على لقب الطالبة المثالية عن جامعة الوادى الجديد في برنامج إعداد القادة، وحصلت الجامعة على المركز الثانى في كرة القدم بمشاركة الطالب، عز الدين احمد عز الدين، الطالب بكلية التربيه الرياضية، كما حصل الطالب إسلام ابراهيم عبدالغفار، الطالب بكلية التربية على شهادة شكر وتقدير عن الفيلم التسجيلي الذي أعده عن معهد اعداد القادة بحلوان .

قال إن الجامعة تحرص على المشاركة في مثل هذه الفاعليات والتي لها مردود فعّال في بناء شخصية الطلاب وتزيد من معارفهم ومهاراتهم وتسهم في إستثمار طاقاتهم الإيجابية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد حرباوى، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن البرنامج التدريبي لملتقي الأسر الطلابية المركزية على مستوي الجامعات المصرية تضمن عدد من الدورات التثقيفية والتأهيلية للطلاب والتي تسهم في زيادة الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي.

أضاف، أن الجامعة تحرص دائما على المشاركة في جميع الدورات التدريبية والفعاليات المختلفة ومشاركة الطلاب لضمان التثقيف والتأهيل وتحقيق أفضل النتائج للجامعة.

قال أنور عباس، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، إنه تم اختيار عدد من الطلاب المتميزين في ملتقي الأسر الطلابية المركزية بالجامعات المصرية برنامج إعداد القادة، الذي تضمن عدد من المحاضرات ومنها محاضرة عن الأمن القومى المصرى وتجديد الخطاب الديني بالإضافة إلى عقد العديد من ورش العمل ومنها إعداد القائد العام مهارات التفاوض الفعال والإقناع.