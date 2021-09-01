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ثقافة المنيا تناقش كتاب جيهان السادات رائدة المرأة العربية

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ثقافة المنيا تناقش كتاب جيهان السادات رائدة المرأة العربية ثقافة المنيا تناقش كتاب جيهان السادات رائدة المرأة العربية

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ناقشت مكتبة العمارية الغربية كتاب بعنوان «جيهان السادات رائدة المرأة العربية» للكاتب محمد عمر الشاطبى، وذلك بمناسبة ذكرى ميلاد السيدة جيهان السادات والذى يوافق 29 أغسطس من عام 1933، ناقشته الاستاذة صفاء عبدالحميد والتى تحدثت عن نشأتها- الشهادات التي حصلت عليها، المناصب التي شغلتها، إنجازاتها المختلفة في شتى الميادين، الجوائز التي حصلت عليها، مؤلفاتها .

ياتي ذلك في إطار خطة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم لزيادة الوعى الثقافى والفكرى، أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوه العديد من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا برئاسة الاستاذ خالد إسماعيل.

المصرى اليوم

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