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موسيمانى يحسم موقف عودة مدافع سموحة للفريق

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موسيمانى يحسم موقف عودة مدافع سموحة للفريق موسيمانى يحسم موقف عودة مدافع سموحة للفريق

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يحسم بيتسو موسيمانى، المدير الفنى لفريق الاهلي، موقف محمد عبد المنعم مدافع الفريق، و المعار لصفوف سموحة، سةاء بالعودة مرة اخري للقلعة الحمراء او الاستمرار موسما جديد مع سموحة، بعد المستوى المتميز الذى ظهر عليه اللاعب فى الموسم الماضي، تحت قيادة احمد سامي المدير الفني للفريق.

فيما سيحسم موسيماني موقف منعم من العودة لصفوف الأهلي أو استمرار إعارته وفقا لمصير باقي المدافعين المقيدين في قائمة الفريق الأحمر، لاسيما مع وجود أنباء عن اقتراب سعد سمير من الرحيل عن الأهلي ونفس الأمر بالنسبة لرامي ربيعة وهو ما سيتضح بعد عودة المدرب الجنوب إفريقي.

ويوجد 6 لاعبين في مركز قلب الدفاع بالأهلي وهم بدر بانون وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمود متولي ورامي ربيعة وسعد سمير، وقد يفكر الجهاز الفني في التخلي عن واحد أو اثنين منهم خلال الانتقالات الصيفية الحالية

المصرى اليوم

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