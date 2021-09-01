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"جدوى": نمو الإقراض السكني 10%.. وتراجع الإيجارات 4.5%

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"جدوى": نمو الإقراض السكني 10%.. وتراجع أسعار الإيجارات 4.5% "جدوى": نمو الإقراض السكني 10%.. وتراجع الإيجارات 4.5%
أكثر من 172 ألف عقد تمويلي جديد منذ بداية العام

كشف تقرير حديث صادر عن شركة جدوى للاستثمار لشهر سبتمبر الماضي، عن نمو الإقراض السكني الجديد المقدم من جميع البنوك التجارية بنسبة 10%، فيما شهدت فئة المساكن والمرافق انخفاضاً بمعدلات متراكمة تجاوزت 3.6%.

وبحسب تقرير "جدوى" حققت القروض العقارية منذ بداية العام الجاري وحتى شهر يوليو 172 ألف عقد تمويلي جديد، بنمو سنوي تجاوز 10% مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي 2020، وذلك رغم وجود تباطؤ بسيط خلال الشهور الثلاثة الماضي، كما سجل الإقراض السكني نمواً تجاوز 5% مقارنةً بشهر يونيو الماضي 2021.

وأشار التقرير إلى مواصلة الأسعار في فئة "السكن والمرافق" مسارها الانكماشي خلال الشهر الماضي لتسجل أكبر تراجع لها على أساس سنوي بنسبة انخفاض 3.6%، كما سجلت الفئة الفرعية "إيجارات المساكن" انكماشها باعتبارها أكبر بند في مجموعة "السكن والمرافق" منخفضةً بنحو4.5% على أساس سنوي في أكبر تراجع لها منذ ديسمبر 2019.

وفي سياق آخر، شهد قطاع الصناعة أعلى قيمة شهرية للاستثمارات المصادق عليها لإنشاء مصانع جديدة على الإطلاق في يوليو، عند 50 مليار ريال، علاوة على ذلك، بلغ صافي عدد العاملين الجدد الذين تم توظيفهم في القطاع خلال يوليو 2931 عاملاً منهم 1100 سعودياً و1830 أجنبياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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