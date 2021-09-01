الهند: 650 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. والحكومة تنفق 5 مليارات دولار

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أعلنت الهند أن إجمالي التطعيمات ضد فيروس كورونا تجاوز 650 ملايين جرعة لقاح، حيث حصل أمس 13 مليون شخص على اللقاح.

وأوضحت السلطات أن هناك أكثر من 280 مليون جرعة حصلت عليها الفئة العمرية من 18-44 عاماً، تليها 131 مليون جرعة للفئة العمرية من 45-59 عاماً، و88 مليون جرعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وهناك أكثر من 500 مليون شخص (أي أكثر من 50% من السكان البالغين المؤهلين للحصول على التطعيم) قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، بينما هناك حوالي 150 مليون (أي 15% من الأشخاص البالغين المؤهلين للحصول على التطعيم) قد حصلوا على التطعيم كاملاً.

وحصل 99% من العاملين في مجال الرعاية الصحية على الجرعة الأولى، بينما حصل 83% منهم على التطعيم كاملاً. وحصل جميع العاملين الميدانيين على الجرعة الأولى، بينما حصل 79% منهم على التطعيم كاملاً.

وتستخدم الهند 3 أنواع من اللقاحات، لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، ويعرف محلياً باسم كوفيشيلد، ولقاح كوفاكسين المحلي الذي تنتجه شركة بهارات بيوتيك الهندية ولقاح سبوتنيك في الروسي. لقد عملت الهند مؤخراً على تعزيز برنامج التطعيم الخاص بها عن طريق إجازة لقاح «زايكوف-دي» الذي طورته شركة زايدوسكاديلا، ويعد أول لقاح للأشخاص تحت 18 سنة.

كما يعد لقاح زايكوف-دي أول لقاح يعتمد على الحمض النووي ضد فيروس كورونا في العالم. وهناك العديد من اللقاحات الأخرى التي لا تزال في مراحل مختلفة من الإجازة. وهناك أكثر من 57 ألف مركز تقدم التطعيم مجاناً. معظم هذه المراكز تابعة للدولة. كما يمكن لأي شخص أن يحصل على اللقاح بمقابل مادي في المنشئات الخاصة. وتنفق الحكومة حوالي 5 مليارات دولار أمريكي لتوفير اللقاح مجاناً في العيادات التابعة للدولة ومستشفيات ومراكز الصحة العامة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.