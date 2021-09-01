أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الهند: 650 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. والحكومة تنفق 5 مليارات دولار

Print
الهند: 650 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. والحكومة تنفق 5 مليارات دولار الهند: 650 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا.. والحكومة تنفق 5 مليارات دولار

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الهند أن إجمالي التطعيمات ضد تجاوز 650 ملايين جرعة لقاح، حيث حصل أمس 13 مليون شخص على اللقاح.

وأوضحت السلطات أن هناك أكثر من 280 مليون جرعة حصلت عليها الفئة العمرية من 18-44 عاماً، تليها 131 مليون جرعة للفئة العمرية من 45-59 عاماً، و88 مليون جرعة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً. وهناك أكثر من 500 مليون شخص (أي أكثر من 50% من السكان البالغين المؤهلين للحصول على التطعيم) قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من التطعيم، بينما هناك حوالي 150 مليون (أي 15% من الأشخاص البالغين المؤهلين للحصول على التطعيم) قد حصلوا على التطعيم كاملاً.

وحصل 99% من العاملين في مجال الرعاية الصحية على الجرعة الأولى، بينما حصل 83% منهم على التطعيم كاملاً. وحصل جميع العاملين الميدانيين على الجرعة الأولى، بينما حصل 79% منهم على التطعيم كاملاً.

وتستخدم الهند 3 أنواع من اللقاحات، لقاح أكسفورد-أسترازينيكا، ويعرف محلياً باسم كوفيشيلد، ولقاح كوفاكسين المحلي الذي تنتجه شركة بهارات بيوتيك الهندية ولقاح سبوتنيك في الروسي. لقد عملت الهند مؤخراً على تعزيز برنامج التطعيم الخاص بها عن طريق إجازة لقاح «زايكوف-دي» الذي طورته شركة زايدوسكاديلا، ويعد أول لقاح للأشخاص تحت 18 سنة.

كما يعد لقاح زايكوف-دي أول لقاح يعتمد على الحمض النووي ضد فيروس كورونا في العالم. وهناك العديد من اللقاحات الأخرى التي لا تزال في مراحل مختلفة من الإجازة. وهناك أكثر من 57 ألف مركز تقدم التطعيم مجاناً. معظم هذه المراكز تابعة للدولة. كما يمكن لأي شخص أن يحصل على اللقاح بمقابل مادي في المنشئات الخاصة. وتنفق حوالي 5 مليارات دولار أمريكي لتوفير اللقاح مجاناً في العيادات التابعة للدولة ومستشفيات ومراكز الصحة العامة.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

عاجل | أنهت 86 % من الواسطة.. الحكومة الإلكترونية تسهل مطاردة الفاسدين

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

عون: قدمت كافة التسهيلات لتشكيل الحكومة ولم أطلب الثلث المعطل

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين