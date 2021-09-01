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كوريا الجنوبية تلغي محادثات مع الهند بعد إصابة نائب برلماني بكورونا

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كوريا الجنوبية تلغي محادثات مع الهند بعد إصابة نائب برلماني بكورونا كوريا الجنوبية تلغي محادثات مع الهند بعد إصابة نائب برلماني بكورونا

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قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، إن محادثات على مستوى نواب وزراء الخارجية مع الهند ألغيت بعد لقاء الوفد الهندي أحد النواب من الحزب الحاكم الذي ثبتت إصابته بكورونا.

وخطط البلدين لعقد الحوار الخامس حول السياسة الخارجية والأمن بقيادة النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشوي جونغ كون، ونظيرته الهندية ريفا جانجولي داس، سكرتير الشرق بوزارة الشؤون الخارجية الهندية.

وأعلنت السلطات إلغاء المحادثات على خلفية تأكيد إصابة النائب ليم جونغ سيونغ عن الحزب «الديمقراطي الحاكم» الذي التقى مع داس في وقت سابق من هذا الأسبوع، بفيروس كورونا في وقت سابق من اليوم، وطلبت السلطات الصحية من الوفد الهندي إلغاء جميع الاجتماعات المباشرة وجها لوجه، كما تم إلغاء جدولها الزمني المحدد لزيارة مجاملة لوزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ إوي يونغ.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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