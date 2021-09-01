الأردن: أكثر من 2 مليون طالب وطالبة يعودون إلى مدارسهم

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عاد 2،17 مليون طالب وطالبة بالأردن إلى فصولهم الدراسية اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وتأتي عودة الطلبة بعد انقطاعات شهدها التعليم في الأردن خلال عام ونصف العام، وسط قيود صحية فرضتها جائحة كورونا، وكذلك ضمن المرحلة الثالثة من خطة الحكومة لإعادة فتح القطاعات التي تشمل عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية، وإلغاء حظر التجول بمختلف أشكاله، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية «عمون».

وقررت وزارة التربية والتعليم الأردنية أن يكون الدوام أول يومين على النظام الفردي والزوجي، وذلك بهدف توزيع الكتب المدرسية، والتدريب على البرتوكول الصحي، وتنفيذ برنامج الدعم النفسي والاجتماعي «تكيف»، إضافة إلى تقسيم الطلبة في المدارس، التي ستذهب إلى دوام التناوب بالأيام إلى مجموعتين (أ، ب)، وتوزيع جدول الدروس عليهم.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.