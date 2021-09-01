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بأمر ملك : طائرة تحمل 2000 أسطوانة أكسجين إلي تونس

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بأمر ملك السعودية: طائرة تحمل 2000 أسطوانة أكسجين إلي تونس بأمر ملك : طائرة تحمل 2000 أسطوانة أكسجين إلي تونس

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غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض، اليوم، طائرة مساعدات إلى تونس تحمل على متنها 2.000 أسطوانة أكسجين طبي تمثل الدفعة الأولى من الأكسجين ومستلزماته، وذلك وفقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ونقلت وكالة الأنباء «واس»، أن الأسطوانات تم تأمينها عن طريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية؛ للإسهام في تلبية احتياجات القطاع الصحي التونسي بما يساعد في تجاوز آثار جائحة كورونا .

وتأتي هذه المساهمة تأكيداً على عمق العلاقات الأخوية المتينة التي تربط قيادتي البلدين الشقيقين.

وتجاوزت الإصابات في العالم 217 ملايين حالة وأكثر من 4 ملايين ونصف المليون وفاة منذ انتشار الجائحة.

المصرى اليوم

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