إطارات السيارات تاريخ منذ زمن الفراعنة.. و«ثوسمون» صاحب الإختراع الأول

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إطار السيارة هو من الأجزاء الأساسية اللازمة في عملية سير السيارة، ومن أهم عوامل الأمان في السيارة، والإطارات لها عمر افتراضي مثلها مثل أي جزء في السيارة يجب استبداله عندما ينتهي.

يعود اختراع الإطار إلى ما قبل العام 5200 قبل الميلاد، وتعتبر العجلة أحد أهم الإختراعات البشرية على الإطلاق، وفي عشرينيات القرن العشرين ظهر اختراع المطاط الاصطناعي والذي طورته شركة «باير» الألمانية، وفي عام 1946 طورت شركة ميشلين الإطارات ذات تصميم الطبقات القطري والذى أثبت تفوقه على الإطارات السابقة من حيث عمرها الافتراضي، ومن حيث استجابتها لحركة المقود ومساهمتها في تخفيض استهلاك الوقود.

كما هو الحال في معظم الإختراعات البشرية، فقد شهد العصر الحديث أهم التطورات على العجلات وهي إضافة الإطارات، ففي السابق كانت العجلات الخشبية تحاط بشرائط من الجلد ومن ثم الحديد أو الفولاذ وكان هذا الاستخدام شائعًا في العربات التي تجرها الخيول.

يعود تاريخ أول إطار منفوخ بالهواء إلى عام 1847 والذي اخترعه العالم الإسكتلندي روبرت ويليام ثومسون، ولكن هذا الإختراع لم يصل إلى المرحلة الإنتاجية، أما أول إطار عملي منفوخ بالهواء فظهر عام 1888 على يد المخترع الاسكتلندي «جون بويد دنلوب».

من المحطات الهامة في تاريخ تطور الإطارات، هو اختراع الإطارات القابلة للفصل، والتي سجل براءة اختراعها «إدوارد ميشلين» عام 1891، كما كانت شركة ميشلين هي الأول في تجربة الإطارات المنفوخة على سيارة وشاركت بالسيارة في سباق برايس بوردو عام 1895.

من أهم شركات تصنيع إطارات السيارات هي شركة بريدجستون، ميشلان، جوديير، كونتينتال وبيريللي.

الأرقام التعريفية

يشير حرف P إلى نوع الإطار الذي يستخدم لسيارات الركاب، وفي بعض الأوقات لا يكون موجودًا هذا الحرف بكون بعض الإطارات تكون مناسبة تقريبا لجميع الاستخدامات اليومية، أما الأرقام التي بجانب الحرف (185) فهي تدل على عرض الإطار بوحدة المليمتر «185 مم»

يشير الرقم (75) إلى نسبة العرض إلى الارتفاع بالنسبة للجدار الجانبي للإطار، حيث يشير الرقم إلى أن الإطار لديه نسبة ارتفاع 75% لعرضه، وكلما زادت النسبة زاد حجم الجدار الجانبي للإطار.

تتكون المعلومات عن قطر الإطار من قسمين، قسم حرف آر وقسم الرقم، حيث يشير الحرف إلى كلمة Radial والتي تعني نصف قطري بينما الرقم (14) يشير إلى حجم قطر الإطار بوحدة قياس إنش، هذا يعني أن الإطار الموضح في الصورة قياسه 14 إنش.

يشير الرقم الموجود بجانب قياس قطر العجل (82) إلى كمية الوزن الذي يمكن للإطارات ان تحمله في الوضع الطبيعي لحجم الهواء الموجود في الإطار، حيث يشير رقم 82 إلى قدرة الإطارات على حمل ما يعادل 475 كجم من الوزن، لذلك ينصح بعدم شراء إطارات مؤشرها أقل من مؤشر الإطارات التي كانت عليه السيارة من قبل.

يشير آخر حرف الموجود على الإطار إلى السرع القسوى التي يمكن للإطار ان يستوعبها، حيث يشير حرف أس الموجود على الإطار إلى ان الإطار يمكنه أن يستوعب سرعة 180 كم/س بشكل آمن.

يذكر أنه في بعض الإطارات يتم إضافة ارقام وأحرف أخرى تشير للعديد من الميزات فمنها يشير إلى سنة الصنع والآخر يشير ما إذا كان الإطار مناسب للثلج أو التراب، لكن ما قمنا به اليوم من توضيح هو ما تريد معرفته وما هو المناسب لسيارتك اليومية والقيادة داخل المدينة وخارجها.

كيف تختار إطار السيارة بشكل سليم؟

- يجب أن تتأكد أن عمر الإطار لا يزيد عن عامين من تاريخ الإنتاج لسيارات الركوب والحاملات والشاحنات الخفيفة و30 شهرًا للشاحنات الثقيلة.

- يجب التعرف على بعض الأمور المتعلقة، مثل النوع المخصص للطريق الذي تسير فوقه السيارة وكيفية التعرف على تاريخ صناعته والسرعة القصوى التي يحتملها الإطار.

- يجب أن يكون الإطار مخزنًا بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة التي تؤدي لتفتت الإطار نسبيًا حتى قبل أن يلامس الطريق.

- يجب الحرص أن لا يبقى الإطار قيد الاستعمال لمدة تزيد عن 5 سنوات مهما كانت المسافة المقطوعة قليلة إذ يزيد تسلخ الإطار وتآكله مع مرور الوقت.

- من المؤشرات المهمة لاختيار الإطارات هو مُعامل التآكل والذي يشار إلى بـTREADWARE متبوعا بثلاثة أرقام، ويعني رقم 150 أن هذا الأطار بفترض أن يعيش أطول بمرة ونصف من إطار يحمل رقم 100، ويعني رقم 200 أن من المفترض أن يعيش الإطار مرتين أطول من إطار يحمل رقم 100.