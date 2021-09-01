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عبد الرؤوف يدخل ترشيحات خلافه عبد المقصود فى الجهاز الفنى للزمالك

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عبد الرؤوف يدخل ترشيحات خلافه عبد المقصود فى الجهاز الفنى للزمالك عبد الرؤوف يدخل ترشيحات خلافه عبد المقصود فى الجهاز الفنى للزمالك

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عاد احمد عبد الرؤوف، مدرب السابق، من جديد ضمن ترشيحات باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك، من اجل التواجد فى الجهاز الفنى، بعد استقاله احمد عبد المقصود، بعد ايام قليلة من تتويج الزمالك ببطولة الدورى الممتاز وذلك لاسباب خاصة

وتواجد عبد الرؤوف ضمن اعضاء الجهاز الفنى لفريق الزمالك فى الموسم الماضي، وكذلك خلال فترة ولايه كارتيرون الاولى، قبل ان يرحل لتولى تدريب التعاون السعودي، قبل ان يعود مرة اخري لجدران القلعة البيضاء

ويتولى حاليا احمد عبد الرؤوف ، مهمه القيادة الفنية لفريق 2003 داخل النادي ، وكذلك من ضمن الاسماء التى تم ترشيحها من جانب كمجلس الادارة وتحديدا من حسين السيد، عضو اللجنة المؤقته التى تدير النادي، سامج اسماعيل المدير الفني السابق بقطاع الناشئين والمدير الفني لفريق نجوم المستقبل، ومحمد مصطفي ممس المدير الفني لفريق الشباب.

ومن المنتظر ان تعلن إدارة النادي المدرب الذي سيتولي منصب المدرب المساعد عقب عقد اجتماع مع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق ومدي احتياجه لمدرب مساعد في الجهاز

المصرى اليوم

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