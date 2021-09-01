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رئيس بوردو: حزين من أجل مصطفى محمد وهذا حقيقة ما حدث

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رئيس بوردو: حزين من أجل مصطفى محمد وهذا حقيقة ما حدث رئيس بوردو: حزين من أجل مصطفى محمد وهذا حقيقة ما حدث

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كشف جيرارد لوبيز، رئيس نادي بوردو الفرنسي، كواليس ما حدث بشأن صفقة المهاجم المصري مصطفى محمد، وفشل انتقاله لصفوف الفريق الكروي الأول بناديه قبل غلق باب الميركاتو الصيفي في قارة أوروبا مساء أمس الثلاثاء.

وعقد نادي بوردو اليوم الأربعاء مؤتمراً صحفياً من أجل تقديم الصفقات الجديدة للنادي التي نجح في إبرامها استعداداً للموسم الجديد الذي انطلق بالفعل في فرنسا، ومرت 3 جولات منه حتى الآن.

وكانت صفقة انتقال مصطفى محمد من صفوف فريقه جالطة سراي التركي، إلى بوردو الفرنسي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قد فشلت في اللحظات الأخيرة، بسبب عدم توصل النادي التركي لاتفاق مع نادي لشراء اللاعب بصورة نهائية حتى يتمكن من بيعه أو إعارته.

وكان مصطفى محمد قد سافر إلى مدينة بوردو بالفعل للخضوع للفحص الطبي أمس وتوقيع العقود ولكن الصفقة باءت بالفشل.

ورداً على سؤال بشأن صفقة مصطفى محمد، قال جيرارد لوبيز: سعينا للحصول على توقيع المهاجم المصري، وقطعنا شوطا كبيراً في الصفقة، ولكننا في النهاية وقبل ساعات قليلة من غلق باب القيد وجدنا أنفسنا أمام مشكلة، ولا نستطيع حسم الصفقة.

وتابع رئيس بوردو: حزين من أجل مصطفى محمد، ووموقفه ومشاعره في الوقت الحالي، بعد أن كان قريباً جدا من اللعب معنا، ولو كنا نعرف بالمشاكل التي بين ناديه المعار له جالطة سراي، وناديه الأصلي في لما دخلنا في مفاوضات من الأساس للحصول على توقيعه.

المصرى اليوم

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