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البنك الأهلي يحسم التعاقد مع ثلاثي وادي دجلة

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البنك الأهلي يحسم التعاقد مع ثلاثي وادي دجلة البنك الأهلي يحسم التعاقد مع ثلاثي وادي دجلة

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حسم مسؤولو نادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار، التعاقد مع الثلاثي لاعب خط الوسط أحمد سعيد، والظهير الأيسر الغاني اسحاقوا يعقوبو وصانع الألعاب محمد هلال، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وعلمت "المصري اليوم" أن مسؤولي نادي البنك الأهلي، نجحوا في التوصل لإتفاق مع إدارة وادي دجلة، للحصول على خدمات محمد هلال ويعقوبو وأحمد سعيد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

ويضع البنك الأهلي الرتوش الأخيرة على صفقة ثلاثي وادي دجلة، على أن يتم الإعلان بعدها عن التعاقد مع اللاعبين بشكل رسمي.

وكان أحمد سعيد ومحمد هلال، ارتبط اسمهما في الفترة الماضية، بالإنتقال إلى صفوف أي من ناديي وبيراميدز.

ويسعى خالد جلال، المدير الفني للبنك الأهلي، لتدعيم الفريق بصفقات قوية خلال الميركاتو الصيفي الجاري، حتى يستطيع النادي المنافسة على مراكز المقدمة في جدول الدوري الموسم المقبل، والابتعاد عن شبح الهبوط للقسم الثاني.

المصرى اليوم

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