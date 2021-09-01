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الأمم المتحدة تمنح لبنان 10 ملايين دولار لشراء وقود للمستشفيات ومحطات مياه

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الأمم المتحدة تمنح لبنان 10 ملايين دولار لشراء وقود للمستشفيات ومحطات مياه الأمم المتحدة تمنح لبنان 10 ملايين دولار لشراء وقود للمستشفيات ومحطات مياه
"غريفيث" لفت إلى أن شحّ الطاقة يهدّد آلاف العائلات

الأمم المتحدة تمنح لبنان 10 ملايين دولار لشراء وقود للمستشفيات ومحطات مياه

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم "الأربعاء"، تخصيص عشرة ملايين دولار من أجل شراء الوقود لمستشفيات ومحطات مياه في لبنان، الذي يتخبط في أزمة اقتصادية متمادية قوّضت قدرته على استيراد سلع حيوية بينها المحروقات الضرورية لتشغيل مرافق خدمية.

وذكر الأمين العام المساعد لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مارتن غريفيث، في تغريدة، أن الشحّ في الوقود والكهرباء يهدّد خدمات الصحة والمياه الأساسية في كامل لبنان؛ ما يضع آلاف العائلات في خطر مواجهة أزمة إنسانية؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن "غريفيث" أن الأمم المتحدة ستخصّص ستة ملايين دولار لمساعدة 65 مستشفى في لبنان، فضلًا عن منشآت صحية أساسية وصيدليات ومستودعات تخزين مبردة.

وأضاف أن الأمم المتحدة رصدت كذلك أربعة ملايين دولار لتأمين الوقود لضمان استمرارية خدمات صحية والمياه والصرف الصحي، ويتضمن ذلك تأمين المحروقات لأربع محطات ضخ مياه تخدم أكثر من ثلثي السكان في بيروت والبقاع وجنوب البلاد وشمالها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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