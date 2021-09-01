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جمهورية القمر تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

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جمهورية القمر تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي جمهورية القمر تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي
أكدت أنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني

جمهورية القمر تدين الهجوم الحوثي على مطار أبها الدولي

أدانت جمهورية القمر المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي قامت به الميليشيات الحوثية الإرهابية لاستهداف مطار أبها الدولي.

وقالت في بيان لوزارة الخارجية: هذا التصعيد الخطير والعمل الجبان الذي يستهدف أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين ويعد بمثابة جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، يستدعي اتخاذ الوسائل والإجراءات كافة لدرء هذه المخاطر المتكررة.

وجددت جمهورية القمر المتحدة موقفها الثابت والراسخ الداعم بقوة لكل ما تتخذه المملكة العربية من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها والتدابير التي تتخذها لمواجهة هذه الأعمال الإجرامية الجبانة والتصدي لها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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