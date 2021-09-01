أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

تواجه الأردن.. وتونس تلاقي الجزائر

Print
في دور نصف نهائي كأس العرب للسيدات

مصر تواجه الأردن.. وتونس تلاقي الجزائر

تجاوزت منافسات بطولة كأس العرب للسيدات لكرة القدم 2021، مرحلة دور المجموعات التي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم حاليًّا في العاصمة المصرية القاهرة، وتستمرّ حتى السادس من شهر سبتمبر الجاري؛ حيث تأهّلت منتخبات الجزائر ومصر وتونس والأردن إلى الدور نصف النهائي.

وتقام مباريات نصف النهائي على ملعب المقاولون العرب يوم الجمعة القادم؛ حيث يلعب في المباراة الأولى "السادسة مساءً بتوقيت القاهرة"، منتخب مع الأردني، ويجمع اللقاء الثاني منتخب الجزائر بنظيره منتخب تونس، وذلك في مباراتين لا تقبلان القسمة على اثنين؛ إذ يتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية التي ستقام يوم الاثنين المقبل على ملعب المقاولون العرب.

وشهدت منافسات النسخة الثالثة من بطولة كأس العرب للسيدات، مشاركة 7 منتخبات، تم تقسيمها على مجموعتين؛ حيث ضمّت المجموعة الأولى منتخب تونس ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ومنتخب مصر.

وتصدر المنتخب المصري مجموعته بعد أن حقق الفوز على منتخب السودان "10 – 0"، وفاز على منتخب لبنان بأربعة أهداف دون رد، وتعادل مع منتخب تونس "2 – 2"، الذي حل ثانيًا بعد فوزه على منتخب السودان "12 – 1"، ومن ثم تعادله سلبيًّا مع منتخب لبنان.

وفي المجموعة الثانية تصدّر المنتخب الجزائري بالعلامة الكاملة بعد أن حققن لاعباته فوزًا على المنتخب الأردني "3 – 1"، وعلى المنتخب الفلسطيني "4 – 1"، بينما جاء المنتخب الأردني وصيفًا بعد فوزه على المنتخب الفلسطيني "4 – 1".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا يكشف مساعد كيروش في تدريب المنتخب

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة