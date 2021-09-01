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رسمياً.. نجم الأهلي ينتقل إلى سموحة

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رسمياً.. نجم الأهلي ينتقل إلى سموحة رسمياً.. نجم الأهلي ينتقل إلى سموحة

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أعلن نادي سموحة رسمياً اليوم الأربعاء عن انتقال مدافع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أحمد رمضان بيكهام إلى صفوفه.

وكشف النادي السكندري عبر موقعه الرسمي وحساباته على مواقع التواصل الاجتماعي عن ضم أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، مع إمكانية التمديد لموسم جديد.

وكان الاتفاق على ضم اللاعب قد تم بين إدارة النادي الأهلي وإدارة سموحة كجزء من صفقة انتقال حسام حسن مهاجم الموج الأزرق لصفوف المارد الأحمر.

وأعلن محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة منذ يومين، عن أن النادي السكندري نجح في الحصول على خدمات 2 من لاعبي النادي الأهلي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وقال فرج عامر في تصريحات إذاعية: حصلنا على توقيع أحمد رمضان بيكهام لمدة موسم، بينما عاد الثنائي محمد عبدالمنعم وأحمد عبد القادر إلى الأهلي.

ووضع الحساب الرسمي لنادي سموحة على تويتر، منذ قليل صورة لرمضان بيكهام وكتب فوقها: مرحبا بيكهام.

المصرى اليوم

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