أبرزهم البرازيل والأرجنتين.. 5 مباريات لا تفوتها في فترة التوقف الدولي

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بعد ثلاثة جولات من إقامة الدوريات في مُختلف أنحاء أوروبا والعالم، حان موعد فترة التوقف الدولي.

لأول مرة منذ انتهاء جميع البطولات الكبرى في الصيف، ستعيد المنتخبات الوطنية تجميع صفوفها من أجل خوض غمار مُنافسات تصفيات كأس العالم المؤهلة إلى قطر 2022.

معظم المنتخبات لديها رغبة قوية في التأهل لكأس العالم، بينما تخوض منتخبات أخرى بعض المباريات الودية أيضًا.

في كلتا الحالتين، هناك الكثير لنتطلع إليه خلال الأيام العشرة القادمة، لذلك دعونا نلقي نظرة على أبرز 5 مباريات تستحق المشاهدة خلال فترة التوقف الدولي.

5- البرتغال ضد أيرلندا (1 سبتمبر).

أكبر سبب لمشاهدة هذه المباراة هو إمكانية مشاهدة سيناريو كريستيانو رونالدو للتاريخ الدولي.

مع 109 أهداف لسليكاو، فإن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا يتساوى مع الأسطورة الإيرانية السابقة علي دائي من حيث كونه هداف المنتخب الوطني على الإطلاق.

هذا يعني أنه يحتاج فقط إلى هدف واحد آخر ليحقق إنجازًا جديدًا، وقد يأتي الهدف المُنتظر في شباك أيرلندا.

بقدر ما هو مذهل مثل سجله، لم يسجل رونالدو أي هدف أبدًا ضدهم، لذا فهذه فرصة لتجميع ضحيته رقم 45 أيضًا.

ولم يُشارك صاروخ ماديرا كثيرًا هذا الموسم بسبب خلافاته مع يوفنتوس الذي رحل عنه منذ أيام وأعلن عودة إلى مانشستر يونايتد مُجددًا.

4- السويد - إسبانيا (2 سبتمبر).

أصبحت مواجهات السويد ضد إسبانيا مباريات مُعتمدة في كل عام تقريبًا.

اشتبك المنتخبان في تصفيات كأس الأمم الأوروبية 2020، مراحل المجموعات من بطولة أمم أوروبا 2020، وسيشاهد كل منهما الآخر الآن للمرة الأولى في تصفيات كأس العالم أيضًا.

ومع ذلك، فإن هذه المباراة لا تصبح مملة أو رتيبة أبدًا. يواجه كل منهما الآخر وقتًا عصيبًا وسيتنافس على التأهل المباشر من المجموعة الثانية.

يقود لاروخا حاليًا المجموعة برصيد سبع نقاط، على الرغم من أن السويد لعبوا مباراة أقل، لكنهم حافظوا على سجل فوز بنسبة 100 ٪.

لم يكن هناك فاصل بين المنتخبين في البطولة الأوروبية قبل بضعة أشهر، حيث انتهت المباراة بالتعادل السلبي. من المثير أن نرى كيف ستنتهي مواجهتهم الأخيرة في فترة التوقف الدولية القادمة أيضًا.

3- تشيلي - البرازيل (2 سبتمبر).

في أمريكا الجنوبية أيضًا، ستستأنف منتخبات الكونميبول حملتها في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، حيث يلعب كل منها ثلاث مباريات خلال الشهر المقبل.

في الجولة الأولى منذ بطولة كوبا أمريكا 2021، يواجه عملاقان تشيلي والبرازيل في العاصمة التشيلية سانتياجو، لكن الضغط أكثر على أصحاب الأرض.

فاز منتخب صاحب الأرض مرة واحدة فقط من أول ستة مباريات له وتعادل ثلاث مرات، مما أعاد إشعال المخاوف من تكرار سيناريو كأس العالم 2018 عندما فشل المنتخب في التأهل إلى البطولة التي أقيمت في روسيا.

على الجانب الآخر تعد البرازيل، المنتخب الوحيد في القارة الذي حقق الفوز في جميع المباريات التأهيلية الستة حتى الآن.

انتصار آخر على تشيلي من شأنه أن يغرق الأخيرة في مشكلة أكبر، ويُقرب منتخب السامبا من ضمان بطاقة الترشح لكأس العالم 2022.

2 سويسرا - إيطاليا (5 سبتمبر).

ستلعب إيطاليا بطلة أوروبا للمرة الأولى منذ لحظة تتويجها في لندن قبل بضعة أشهر وستواجه منافسة شديدة في سويسرا الأسبوع المقبل.

ويتصدر المنتخبان، كما هو متوقع، المجموعة الثالثة في تصفيات كأس العالم، حيث يتصدر المنتخبان الأزوري برصيد تسع نقاط يليه روسوكروسياتي في المركز الثاني بسبع نقاط.

ومع ذلك، كان هناك تغيير طفيف في معسكرهم، حيث ترك المدرب فلاديمير بيتكوفيتش منصبه الإداري بعد مشاركته الناجحة في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020 والتي شهدت فوز الفريق على فرنسا بطلة العالم في دور الستة عشر.

مراد ياكين هو الرجل الجديد المسؤول، ويسعى لإثبات نفسه وتحقيق نتيجة إيجابية أمام أبطال أوروبا.

1- البرازيل - الأرجنتين (5 سبتمبر).

بعد مرور ما يزيد قليلاً عن شهرين على المباراة النهائية في نهائي كوبا أمريكا 2021، يلتقي الغريمان التقليديان البرازيل والأرجنتين مرة أخرى.

لكن هل ستكون عودة سعيدة للألبيسيليستي؟ لم يحظ ليونيل ميسي ورفاقه بأكبر قدر من الإقناع في التصفيات حتى الآن، حيث فازوا وتعادلوا ثلاث مرات في المباريات الستة الأولى.

ومع ذلك، فإن الفائزين الجدد بكوبا أمريكا يحتلون المركز الثاني بعد جيرانهم العملاقين برصيد 12 نقطة.

مع الخسارة النهائية لبطولة كوبا أمريكا سيرغب المدرب البرازيلي تيتي في الانتقام من التانجو وتحقيق الفوز عليهم في هذه المباراة.