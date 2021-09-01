أخبار عاجلة

رد ناري من خالد الغندور على سيد عبد الحفيظ -
عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حسين لبيب يشيد بموقف أوباما بعد البقاء فى

Print
حسين لبيب يشيد بموقف أوباما بعد البقاء فى الزمالك حسين لبيب يشيد بموقف أوباما بعد البقاء فى

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أشاد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، بطريقة التعامل المحترمة من جانب يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ملف احترافه بنادي الحزم السعودي.

وقال لبيب إن الحزم السعودي كان يريد ضم «أوباما» على سبيل الإعارة، ولكن في النهاية المفاوضات لم تكتمل، ولكن أشيد بموقف أوباما وطريقة تعامله المحترمة كونه ابن من أبناء الزمالك، لم يعارض في أي شئ وقال أنه تحت أمر النادي بعدما أخطرناه برغبتنا في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

إبراهيم عبد الله: الزمالك حصل على دوري «حلال».. وشيكابالا حصل على عقوبة «الإعدام»

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

مستشار رئيس الجمهورية يطلق مبادرة صلح بين الأهلي والزمالك بمسجد الفتاح العليم

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري

سيد عبد الحفيظ يوجه رسالة لجماهير الزمالك بعد الفوز بالدوري