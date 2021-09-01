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أشاد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، بطريقة التعامل المحترمة من جانب يوسف إبراهيم «أوباما» لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، في ملف احترافه بنادي الحزم السعودي.

وقال لبيب إن الحزم السعودي كان يريد ضم «أوباما» على سبيل الإعارة، ولكن في النهاية المفاوضات لم تكتمل، ولكن أشيد بموقف أوباما وطريقة تعامله المحترمة كونه ابن من أبناء الزمالك، لم يعارض في أي شئ وقال أنه تحت أمر النادي بعدما أخطرناه برغبتنا في استمراره مع الفريق في الموسم المقبل.