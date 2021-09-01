قبل «ماكو» ..أفلام تناولت مغامرات مع أسماك القرش (تعرف عليها)

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تصدر فيلم «ماكو» مؤشرات الأكثر بحثاً على موقع «جوجل»،، وذلك بعد احتفال صناعه بالعرض الخاص له في إحدى سينمات منطقة التجمع بالقاهرة.

ويدور أحداثه حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث فيحدث لهم الكثير من المفآجات والكوارث وهجوم من أسماك القرش المفترسة.

ولايعد «ماكو»، الفيلم الأول الذي تدور قصته حول أسماك القرش المفترسة، بل هناك الكثير من الأفلام الناجحة عالميا، وأيضا كان لبعض الأفلام المصرية تجارب تدور أحداثها في هذا النطاق، نستعرضها في السطور المقبلة:

فيلم «JAWS»

يعد Jaws واحد من أشهر أفلام القرن العشرين، والذى حقق الفيلم نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر ولدى النقاد أيضاً ويُعبر أيضاً واحدا من أفضل الأفلام على مر العصور، الفيلم من إنتاج 1975 وإخراج ستيفن سبيلبرج يدور حول قائد شرطة وعالم بحرى وصياد يحاولون إيقاف قرش أبيض كبير من الفتك بجزيرة صغيرة.

في 2001 تم اختيار الفيلم من قبل مكتبة الكونجرس لحفظه في الأرشيف الوطنى الأمريكى للأفلام باعتباره أثراً ثقافياً وتاريخاً.

بوستر قيلم jaws

فيلم «Open Water»

تدور أحداث الفيلم حول زوجين قررا السفر لقضاء عطلتهما مع مجموعة أشخاص على شاطئ الكاريبي، للتمتع بالغوص والسباحة مع الأسماك والشعب المرجانية، وبسبب خطأ في عدد أفراد الفوج، ترحل المركب التي حملتهم للغطس على بعد أميال من الشاطئ وتتركهم وسط المياه، ليواجهوا ساعات مرعبة من الغرق والشمس الحارقة ولسعات القناديل بل وهجمات أسماك القرش، لم يلاحظ أحد غياب الزوجين حتى الصباح التالي، عندما يكتشف أحد أفراد طاقم المركب وكذلك مدير الفندق الذي يقيمان فيه غيابهما، لتبدأ رحلة بحث بالمراكب والطائرات .

الفيلم من إخراج هانز هورن ومن بطولة سوزان بول وكاميرون ريتشاردسون وإريك دان.

يوسنر فيلم meg

فيلم «The Meg»

تدور أحداث الفيلم حول سباح عرض طاقم غواصة بالكامل إلى الموت، وبعد مرور خمسة أعوام يجد نفسه في مأزق جديد، حيث يضعه سوء الحظ في مواجهة مع سمكة قرش منقرضة، لكن سيكتشف بعد ذلك أنها لم تنقرض وإنما مازالت موجودة في قاع المحيط ويقوم القرش بمهاجمة معمل بحري ضخم تحت المياه محاط بزجاج قوي.

الفيلم من إخراج: جون توتيلب وبطولة: جون ستيتم، وروبي روز.

بوستر قيلم open water

فيلم «47 Metres Down»

تدور أحداث الفيلم حول شقيقتين يتم حجزهما داخل قفص بقاع المحيط لتحوم حولهم أسماك القرش، ليبدآن بعمل خطة للهروب من القفص.

الفيلم من إﺧﺮاﺝ «جيمس هاريس»، ومن بطولة: «ماندي مور» و«كريس جوهانسون».

بوستر فيلم Metres Down

فيلم «Deep Blue See«

تدور قصته حول وجود مادة كميائية داخل أدمغة الأسماك يمكنها أن تعيد الخلايا العصبية في مخ الإنسان بعد موته، فيقوم الأطباء باستخدام الهندسة الجينية في إنتاج أسماك قرش ذات أدمغة كبيرة الحجم لتكون نتيجتها عكسية فتقوم بإنتاج أسماك قرش أقوي وأشرس من القرش الطبيعي لتقوم الأسماك بمهاجمتهم داخل المختبر .

الفيلم من إخراج:«روني هارلين» ومن بطولة «ريتشيل ويز».

بوستر فيلم deep

فيلم «shark Lake»

تدور أحداث الفيلم حول قيام 7 أصدقاء بقضاء عطلتهم في بحيرة بأحد مناطق خليج لويزيانا، لكن سرعان ما تحولت عطلتهم إلى كابوس، عقب تعرضهم لهجمات القروش داخل الماء .

الفيلم من إخراج:«جاري دوجان»، ومن بطولة «دولف لونجدن».

بوسنر فيلم sharke

«فيلم The Shallows»

فيلم The Shallows من إنتاج 2016، يدور الفيلم حول نانسى «بلايك ليفلي» التي هاجمتها سمكة قرش بيضاء عملاقة أثناء ممارستها ركوب الأمواج بمفردها، تتقطع بها السبل على مقربة من الشاطئ، ثم تدرك أن الوصول لهناك وبلوغ النجاة هو أمر يحتاج إلى إرادة فولاذية.

The Life Aquatic With Steve Zissou

من إنتاج عام 2004، يدور حول خطة للانتقام من سمكة قرش أسطورية، الفيلم من إخراج ويس أندرسون.

«Sharknado 3»

من إنتاج عام 2015 يدور الفيلم حول إعصار جديد لأسماك القرش ينتقل هذا الإعصار الغريب الحامل للقروش من فلوريدا إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، ويحاول أبطال الفيلم إيقاف هذا الإعصار.

ولم تخل السينما المصرية من تجارب تتناول صراعات في البحر ويهاجم الأبطال أسماك القرش رغم محدودية الإمكانيات والتقنيات التي نفذت بها ومنها:

«جزيرة الشيطان»

عرض عام 1990، وتدور أحداث الفيلم حول جزيرة بالقرب من الغردقة، فيها كنز مفقود لإحدى السفن الغارقة. فتحصل فتاة تدعى فاطمة (يسرا) على خريطة لمكان السفينة من جارها الشواف (سعيد طرابيك) الذي يأتمنها على الخريطة قبل أن تقتله عصابة الزغبي (مصطفى متولي) التي تبحث بدورها عن الخريطة، فتتفق مع أحد الغواصين ويدعى جلال (عادل إمام) على تعليمها الغطس هي وخطيبها محمود (حاتم ذو الفقار)، ولكنها تضطر لكشف سر المهمة للغواص جلال حتى يساعدهم على العثور على الذهب الموجود في السفينة المفقودة، ومن جهة أخرى تراقبهم عصابة الزغبي التي تريد الاستيلاء على الذهب فيبدأ الصراع بينها.

«المركب»

ناقش فيلم المركب المغامرة تحت المياه، وعرض عام 2011، وتدور أحداث الفيلم في قالب درامي مشوق، حيث مجموعة من الفتيات والشباب يقررون قضاء عطلة داخل مركب ويتوجهون به لعرض البحر، ويعجزون عن العودة فيحاولون التأقلم لحين وصول النجدة، وخلال هذا الوقت تظهر الصراعات الداخلية لديهم، وبين بعضهم البعض، ويلقى الضوء على حياة كل منهم ومشاكله الخاصة، وهو من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج عثمان أبولبن، وبطولة يسرا اللوزي وفرح يوسف ورامز أمين وإسلام جمال.

«الغواص»

في 2006 عرض الفيلم وهو للراحل عامر منيب وداليا البحيري، والفيلم من تأليف عبدالفتاح البلتاجي وإخراج فخر الدين نجيدة، والأحداث في مدينة الغردقة، يعيش غواص حياته بعيدًا عن المدينة ومنفصلًا عن زوجته، والزوجة والأم حرمها القدر من ابنها بعد أن انفصلت عن زوجها، وتحاول المرأة استعادة ابنها إليها بأي ثمن.