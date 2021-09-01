«شوماخر» الأسطورة و«هاميلتون» الأنجح.. أشهر 5 متسابقين صنعوا المجد في فورمولا 1

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أصبحت تحظي سباق السيارات بشعبية كبيرة حول العالم، حيث باتت لها متابعون بالملايين من جميع مختلف دول العالم، ومن أشهر هذه السباقات هي البطولة الكبرى فورمولا 1.

فورمولا 1 هي أم البطولات أو سباق الجائزة الكبري، حيث اندلعت الفكرة في ثلاثينيات القرن الماضي وانطلقت فكرة إقامة بطولة عالمية ولكن توقف هذا الحلم بسبب الحرب العالمية الثانية، ولكن في عام 1950، أطلق الاتحاد الدولي للسيارات أول سباقات الفورمولا 1 وبالتحديد في 10 أبريل سنة 1950 بمدينة باو الفرنسية وفاز به الإيطالي نينو فارينا، وفاز أيضا بلقب أول بطولة للسائقين مع فريق ألفا روميو.

ونستعرض أبرز 5 سائقين صنعوا التاريخ في بطولة فورمولا 1:

- آلان بروست:

يُلقب بالبروفيسور في فورمولا 1، حيث أحرز انتصارات أكثر من جميع السائقين الفرنسيين، ويملك في جعبته 51 انتصارًا و4 بطولات للعالم، ودخل في منافسة شرسة للغاية مع أعظم السائقين في البطولة أمثال إيرتون سينا، نليسون بيكيه ونايجل مانسيل، ولكنه نجح في التغلب عليهم جميعًا.

اقتنص بروست 3 بطولات للعالم مع مكلارين، فيما حصد اللقب الرابع في موسمه الأخير بالبطولة عام 1993 مع ويليامز حيث اتخذ قرار اعتزال السباقات بعدها.

- مايكل شوماخر:

واحدًا من أشهر الأسماء اللامعة في عالم فورمولا 1، وحقق 7 ألقاب عالمية خلال الأعوام 1994 و2004، وفاز بـ91 سباقًا ونجح في اعادة فيراري إلى قمة منصات التتويج بعد 20 عامًا.

عام 2012 أنهي شوماخر مسيرته مع مرسيدس بعد عودته عن اعتزاله الأول، ولكن في 29 ديسمبر 2013 تعرض لحادث مزعج للغاية في تزلج ليغيب بعد ذلك عن عالم الشهرة نهائيًا.

- إيرتون سينا:

السائق البرازيلي واحدًا من أكثر الشخصيات جاذبية في تاريخ فورمولا1، وفاز ببطولة العالم للسائقين 3 مرات أعوام 1988 و1990 و1991، وشهدت فعاليات الفورمولا 1 صراعات كثيرة بينه وبين الفرنسي ألان بروست، والتي اعتبرت جزءاً من أسطورة هذه الرياضة وأحد فصولها الأكثر إثارة للجدل والحماسة.

وفى عام 1994 تعرض لحادث شديد أدي إلى مصرعه خلال جائزة سان مارينو الكبري على حلبة إيمولا.

- سيباستيان فيتل:

يعد المتسابق من أبرز الأسماء التي لمع بريقها في عالم سباقات السرعة حيث حقق عام 2010 فوزه الأول في بطولة الفورمولا1، وبات أصغر حامل للقب في العالم، كما استمر في تحقيق نتائج مذهلة في البطولة وفاز باللقب ثلاث مرات على التوالي.

يتميز بمهارات عالية للغاية في القيادة الأمر الذي جعله يحقق أعظم الإنجازات في مسيرته، كما يعد عام 2010 هو الأفضل له على الإطلاق، بينما عام 2014 هو الأسوأ في مسيرته حيث احتل خلال هذا العالم المركز الخامس في البطولة.

- لويس هاميلتون:

السائق البريطاني هو بطل العالم لسباقات فورمولا 1 سبع مرات، حيث أصبح هاميلتون أنجح سائق على مستوى تاريخ فورمولا 1 بعد أن حقق الفوز في 95 سباقا، وهو رقم قياسي غير مسبوق، وبعد معادلة رقم شوماخر القياسي في الفوز بلقب البطولة سبع مرات هذا العام.

وأصبح سائق مرسيدس أول إنجليزي يدخل قائمة الأكثر تتويجا في تاريخ فورمولا 1، متفوقا بفارق 3 ألقاب على مواطنه جاكي ستيوارت بطل 1973، وجراهام هيل البطل مرتين في 1962 و1968.