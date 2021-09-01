تعرف على موعد بداية العام الدراسي بالجامعات

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تستعد الجامعات لانطلاق العام الدراسي الجديد على عدة مستويات، سواء من حيث تجهيز البنية التحتية وأعمال التجديدات السنوية، بالإضافة إلى تطعيم العاملين بها بلقاحات فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطعيم الطلاب من فيروس كورونا قبل بدء الدراسة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حيث اصبح التطعيم للجامعات اجباريا.

فيما يواصل مكتب التنسيق أعمال تنسيق الطلاب للالتحاق بالعام الجامعي حيث انتهي مكتب التنسيق من ترشيح طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، ويجري حاليًا تنسيق المرحلة الثانية وينتظر أن يجري تنسيق المرحلة الثالثة وتحويلات تقليل الاغتراب، فضلا عن الانتهاء من تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية منتصف سبتمبر الجاري، وينتظر ايضا تنسيق طلاب الشهادات الفنية الدبلومات.

وحدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية حيث من المقرر بداية الدراسة السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، على أن وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022،.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.