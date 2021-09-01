أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعرف على موعد بداية العام الدراسي بالجامعات

Print
تعرف على موعد بداية العام الدراسي بالجامعات تعرف على موعد بداية العام الدراسي بالجامعات

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستعد الجامعات لانطلاق العام الدراسي الجديد على عدة مستويات، سواء من حيث تجهيز البنية التحتية وأعمال التجديدات السنوية، بالإضافة إلى تطعيم العاملين بها بلقاحات المستجد، بالإضافة إلى خطة شاملة لتطعيم الطلاب من فيروس كورونا قبل بدء الدراسة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح حيث اصبح التطعيم للجامعات اجباريا.

فيما يواصل مكتب التنسيق أعمال تنسيق الطلاب للالتحاق بالعام الجامعي حيث انتهي مكتب التنسيق من ترشيح طلاب المرحلة الأولى للثانوية العامة، ويجري حاليًا تنسيق المرحلة الثانية وينتظر أن يجري تنسيق المرحلة الثالثة وتحويلات تقليل الاغتراب، فضلا عن الانتهاء من تنسيق طلاب الشهادات المعادلة العربية والاجنبية منتصف سبتمبر الجاري، وينتظر ايضا تنسيق طلاب الشهادات الفنية الدبلومات.

وحدد المجلس الأعلي للجامعات، موعد بدء الدراسة والخريطة الزمنية حيث من المقرر بداية الدراسة السبت 9 أكتوبر القادم، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسي الأول لمدة 14 أسبوعًا لتنتهي في 13 يناير 2022.

وتبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 15 يناير، وتنتهي في 3 فبراير 2022، على أن وتبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 5 فبراير، وتنتهي الخميس 17 فبراير 2022،.

فيما يبدأ الفصل الدراسي الثاني في 19 فبراير 2022، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا لتنتهي الخميس 9 يونيو 2022، وتجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2022، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السيسي: أمن الخليج مرتبط بالأمن القومي المصري

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 119 حالة إصابة 7 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

مفتي الجمهورية يُشيد بقرار الرئيس السيسي بإنشاء "صندوق الوقف الخيري" ويدعو المواطنين للمساهمة الفعالة

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين

وثائق تكشف عن تمويل أمريكي لبحوث عن فيروس كورونا في الصين