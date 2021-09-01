أسرع السيارات الكهربائية في العالم.. قائمة تكشف تنافسية الشركات على لقب الأفضل

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تطورت صناعة السيارات الكهربائية، في السنوات الآخيرة، وصولًا إلى منافسة الشركات العالمية ودول العالم على صناعة أكثر السيارات سرعة وحداثة، حتى أصبح لدينا عامنا الحالي قائمة بأكثر تلك السيارات سرعة على مستوى العالم، وعلى رأسها سيارة «Rapide E»، تلك التي تم تصنيعها العام الماضي، وهي أول سيارة كهربائية بالكامل من إنتاج شركة «أستون مارتن» البريطانية، كذلك هي السيارة الأولى الذي تم صناعتها داخل مصنع «أستون مارتن» الحديث الواقع في مدينة سان آثان.

والسرعة القصوى للسيارة تصل إلى 155 ميل في الساعة، وتتميز ببطارية 65 كيلووات في الساعة ومحركات كهربائية تنتج قوة 602 حصانًا، وتتميز السيارة عن مثيلاتها من السيارات الكهربائية، بشاحن تيار متناوب لتعزيز وظيفة الشحن أثناء السفر حيث يمكن إعادة شحن البطارية خلال مدة أقل من 3 ساعات، وبإمكانها السير 96 كيلومترًا خلال 4 ثوان.

وتليها سيارة «بورش تايكان تربو إس» وموطنها ألمانيا، وهي سيارة بقوة 616 حصان وتتسارع السيارة من 0 إلى 60 ميل في الساعة خلال 2.6 ثواني، كما تتسارع من 0 إلى 124 ميل في 9.8 ثانية أما سرعتها القصوى فتصل إلى 181 ميل في الساعة، وتتراوح المسافة التي تستطيع قطعها بالشحنة الكهربائية الواحدة، بين 241 إلى 256 ميل، وعلى عكس بعض السيارات في هذه القائمة، فأن تايكان باهظة الثمن لكن بإمكانها نقل أربعة بالغين مع الحفاظ على الترفيه للسائق من خلال التعامل الجذاب والتسارع السريع للغاية.

والسيارة في المركز الثالث تدعى «لوتس إيفيجا»، وسرعتها القصوى تزيد عن 200 ميل في الساعة، تعتمد على 4 محركات كهربائية بالكامل يصدر من عملهم معًا 1.973 حصان، ووفقًا للشركة المُصنعة «لوتس» فالسيارة تتسارع من 0 إلى 60 كم/ساعة، في مدة أقل من 3 ثوان، وتستمد المحركات الكهربائية طاقتها من بطاريات ليثيوم أيون، بقدرة ألفي وات، وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات لتتمكن من قطع مسافة 250 ميل بالشحنة الكهربائية الواحدة.

وستحتاج السيارة تسع دقائق فقط لشحن السيارة بالكهرباء باستخدام شاحن 800 كيلووات، وعند استخدام شاحن 350 كيلووات سيتم عملية تزويد البطاريات بالكهرباء بنسبة 80% خلال 12 دقيقة فقط، ومن بين الأسرع عالميًا، سيارة «جي إكس إي»، التابعة للشركة الأمريكية لصناعة السيارات «جينوفاشن»، تستطيع السيارة الإنطلاق على الطرقات بقوة تصل إلى 597 كيلووات أي حوالي 811 حصان، مع سرعة قصوى تصل إلى 340 كيلو متر في الساعة.

وبطارية السيارة ليثيوم أيون، تمكّنها من السير بقوة تصل إلى 60 كيلووات في الساعة، لمسافة تصل إلى 209 ميل في الساعة للشحنة الواحدة الكاملة للبطارية، كذلك من السيارات الأسرع والأحدث «بينينفارينا باتيستا» الإيطالية التصنيع حيث أطلقتها شركة «Pininfarina» لتصنيع السيارات، وهي عبارة عن أربعة محركات كهربائية تتحد لإنتاج 1.873 حصانًا، كهربائية بالكامل، وتتسارع السيارة من 0 إلى 62 ميل في الساعة يستغرق أقل من ثانيتين، وستطرح بالأسواق عامنا الحالي، حسب «auto car» مجلة سيارات بريطانية أسبوعية.

وتتسارع السيارة من 0 إلى 186 ميل في الساعة في 12 ثانية فقط، والسرعة القصوى تصل إلى 217 ميل في الساعة، وتلحق بمجموعة السيارات «الخارقة»، وفقًا لوصف الموقع الإخباري المُتخصص في السيارات الكهربائية «drivingelectric»، سيارة تسلا رودستر التي تنتمي لشركة «تسلا» الأمريكية، وأهم ما يميزها أنه سيتم تشغيلها بـ 3 محركات كهربائية وتعمل بنظام دفع رباعي للعجلات، وتصل سرعتها إلى 60 ميل في 1.9 ثانية وتحقق 100 ميل خلال 4.2 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 ميل في الساعة، وتعتمد على بطارية 200 كيلووات لتتمكن من قطع مسافة 620 ميل بالشحنة الكهربائية الواحدة.

فيما طرحت شركة إنتاج السيارات الرياضية الكرواتية «Rimac Automobili»، سيارة باسم «ريماك نيفيرا»، المأخوذ اسمها من عواصف تهب في البحر الأبيض المُتوسط، تتسارع السيارة الخارقة ذات المقعدين إلى 60 ميل في الساعة (96 كم/ ساعة) في أقل من 1.85 ثانية وإلى 62 ميل في الساعة (100 كم/ ساعة) في 1.97 ثانية، وسرعتها القصوى 258 ميل في الساعة، وتمتلك بطارية كبيرة تبلغ 120 كيلووات في الساعة تكفي للسير مسافة 550 كيلومترًا (342 ميل)، وتم تصميم 150 سيارة من ذلك النوع فقط وسعر الواحدة 2 مليون يورو.

وتنضم للسيارات السابقة، السيارة اليابانية Aspark Owl، وسجلت تسارعا من الصفر وصولاً لـ60 ميل في الساعة في زمن لم يتجاوز الـ1.921 ثانية فقط، السيارة مزودة بمحرك تبلغ قوته 430 حصانا، وهي ذات نظام رباعي الدفع، لا يتجاوز وزنها الـ860 كيلوجراما، وتخطط الشركة وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الشركة ستطلق 50 سيارة، وستصل سعر الواحدة إلى 3 ملايين جنيه إسترليني.