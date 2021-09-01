5 منح دراسية مجانية جديدة للطلاب المتفوقين بشمال سيناء

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أعلنت محافظة شمال سيناء عن توفير عدد 5 منح دراسية مجانية لطلاب محافظة شمال سيناء المتفوقين والحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية بالمحافظة، وذلك للدراسة في الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا.

وأكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال، أن المنح الدراسية في كلية الهندسة وادارة الاعمال الدولية، على أن يتم التقدم للمنحة على الموقع الالكتروني للجامعة.

وكان الدكتور محافظ شمال سيناء، تقدم بطلب إلى مجلس الوزراء، لتخفيض الحد الأدنى للقبول بالكليات والمعاهد المختلفة بنسبة ٢%، لطلبة الثانوية العامة والازهرية.