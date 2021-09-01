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بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

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بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات

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أعلن حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، أن المنظمة بصدد توقيع بروتوكول مع وزارة الشباب والرياضة، يلزم توقيع الفحوصات الطبيه على جميع اللاعبين على مستوى بجميع الرياضيات، قبل المشاركة باية بطولة أو حتي ممارستها.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة، بحضور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات،أحمد اشرف نائب رئيس مؤتمر الطب الرياضي محمد يحيى منسق العام للمؤتمر الطب الرياضي عميد طبيب عمرو هلال نائب رئيس مؤتمر ايجي هيلث وعدد من أبرز الشخصيات الهامه في مجال الصحة.

وأكد حازم خميس أن مصر حررت العالم الرياضي من جائحة كورونا بنجاحها في تنظيم لكرة اليد. وأنه هو صاحب فكرة الفقعه الرياضية أثناء كأس العالم لكرة اليد التي أقيمت في مصر، وتعتبر تلك البطولة هي النواه التي شجعت العالم على تنظيم بطولات رياضيه فيما بعد وتحدي جائحة كورونا، مثل الأولمبياد وغيرها من البطولات الدولية.

كما اثني رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، على دور حسن مصطفى رئيس الإتحاد الدولي لكرة اليد، والذي بذل مجهود ا كبير في إقناع دول العالم مثل السويد وألمانيا والدنمارك للمشاركة في بطولة اليد التي أقيمت في مصر، رغم الرعب الموجود لديهم بسبب جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة، بحضور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات،أحمد اشرف نائب رئيس مؤتمر الطب الرياضي محمد يحيى منسق العام للمؤتمر الطب الرياضي عميد طبيب عمرو هلال نائب رئيس مؤتمر ايجي هيلث وعدد من أبرز الشخصيات الهامه في مجال الصحة.
وتقام فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة، تحت رعاية رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لأستعراض اهداف ومحتوى وترتيبات برنامج الطب الرياضي الذي يتضمن محاضرات متخصصة في القلب الرياضي والتأهيل ودراسة تحليلية على بعض ابطال دورة طوكيو الأولمبية.

وتقام فاعليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للصحة، تحت رعاية دولة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، لأستعراض اهداف ومحتوى وترتيبات برنامج الطب الرياضي الذي يتضمن محاضرات متخصصة في القلب الرياضي والتأهيل ودراسة تحليلية على بعض ابطال دورة طوكيو الأولمبية

المصرى اليوم

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