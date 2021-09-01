«عفيفي» مجمع الإسماعيلية الطبي طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين

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فاجأ الدكتور محمد عفيفي نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى عدداً من أقسام المستشفي، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن المجمع الطبي أحدث طفرة غير مسبوقة٧ في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجئة استمع الدكتور عفيفي إلى أراء عدد من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي، حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع أيضا لمقترحات الأطباء والعاملين نحو تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي.

وتفقد الدكتور عفيفي، العمل بالعيادات الخارجية بالمجمع الطبي، وأقسام العناية المركزة، والباطنة، والجراحة، والعظام وأثناء تفقده أشاد بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وذلك على انتظام سير العمل طوال 24 ساعة داخل جميع الأقسام .

وأشار الدكتور محمد عفيفي، انه مجمع الإسماعيلية يشهد طفرة على كافة المستويات، منها رفع كفاءة وتجهيز كافة الأقسام، لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود، من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضي، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وأكد عفيفي، أن جميع الأطباء والممرضين والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي يعملون دائما على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، لافتا إلى متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح الدكتور محمد عفيفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور عادل حسان مدير عام مجمع الإسماعيلية الطبي، بالإشراف والمتابعة المستمرة على جميع أقسام المجمع لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمرضي المترددين على المجمع الطبي.