أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«عفيفي» مجمع الإسماعيلية الطبي طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين

Print
«عفيفي» مجمع الإسماعيلية الطبي طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين «عفيفي» مجمع الإسماعيلية الطبي طفرة غير مسبوقة في تقديم الخدمات للمواطنين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجأ الدكتور محمد عفيفي نائب مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، قسم الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى عدداً من أقسام المستشفي، وذلك للاطمئنان على سير وانتظام العمل ومتابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين، لافتا أن المجمع الطبي أحدث طفرة غير مسبوقة٧ في تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.

وخلال جولته المفاجئة استمع الدكتور عفيفي إلى أراء عدد من المترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي، حول الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما استمع أيضا لمقترحات الأطباء والعاملين نحو تطوير الخدمات الصحية التي تقدم للمرضي.

وتفقد الدكتور عفيفي، العمل بالعيادات الخارجية بالمجمع الطبي، وأقسام العناية المركزة، والباطنة، والجراحة، والعظام وأثناء تفقده أشاد بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضي، وذلك على انتظام سير العمل طوال 24 ساعة داخل جميع الأقسام .

وأشار الدكتور محمد عفيفي، انه مجمع الإسماعيلية يشهد طفرة على كافة المستويات، منها رفع كفاءة وتجهيز كافة الأقسام، لاستقبال جميع الحالات الطارئة، مشيرًا إلى تضافر كافة الجهود، من جانب الأطباء وأطقم التمريض، والعاملين من أجل التخفيف عن المرضي، وتقديم خدمات طبية لائقة بالمواطنين.

وأكد عفيفي، أن جميع الأطباء والممرضين والعاملين بمجمع الإسماعيلية الطبي يعملون دائما على حسن معاملة المرضى وذويهم وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، لافتا إلى متابعته المستمرة لسير وانتظام العمل، وذلك للوقوف بنفسه على مستوى الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضي والمترددين على مجمع الإسماعيلية الطبي.

وأوضح الدكتور محمد عفيفي أن ذلك يأتي بناء على توجيهات الدكتور عادل حسان مدير عام مجمع الإسماعيلية الطبي، بالإشراف والمتابعة المستمرة على جميع أقسام المجمع لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمرضي المترددين على المجمع الطبي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

فيوتشر يحسم صفقة الزمالك

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

مجدي عبد الغني يعلن تفاصيل تجديد عقد موسيماني لقيادة الأهلي في الموسم الجديد

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

جيران عقار شبرا المنهار يكشفون تفاصيل صادمة قبل وقوع الحادث

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)