اليابان تلغي سباق الجائزة الكبرى في فورمولا 1

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كشف منظمون إلغاء سباق جائزة اليابان الكبرى ضمن سباقات فورمولا 1 للسيارات للعام الثاني على التوالي بسبب جائحة كوفيد-19.

ويأتي إلغاء السباق، الذي كان مقررًا في الفترة من 8-10 أكتوبر على حلبة سوزوكا، بعد إلغاء سباق سنغافورة الليلي المقرر في 1-3 أكتوبر.

وقالت إدارة فورمولا 1 في بيان، الأربعاء: «بعد المناقشات الجارية مع المروج والسلطات في اليابان، اتخذت الحكومة اليابانية قرارا بإلغاء السباق هذا الموسم بسبب التعقيدات المستمرة للوباء في البلاد.

وتابعت: «تعمل فورمولا 1 الآن على تفاصيل جدول السباقات المعدل وستعلن التفاصيل النهائية في الأسابيع المقبلة».

واستضافت اليابان في الآونة الأخيرة الألعاب الأولمبية في طوكيو بدون جماهير، كما تقام الألعاب البارالمبية، المقررة في الفترة بين 24 أغسطس و5 سبتمبر، أمام مدرجات خالية أيضًا.

في سياق متصل، أعلنت شركة مرسيدس في قرار مفاجئ أنها ستنسحب من سباقات فورمولا-إي للسيارات الكهربائية عقب موسم 2022، ليلحق بذلك فريق مرسيدس بطل العالم بفريقي أودي وبي.إم.دبليو في قائمة المنسحبين.

وستنسحب مرسيدس في نهاية الموسم المقبل في أغسطس 2022، وتعتزم التركيز بشكل كلي على منافسات فورمولا 1 «كمختبر تطوير» لإنتاج السيارات، وذلك بحسب ما ذكرته الشركة في بيان.

وأحرز مرسيدس مطلع هذا الأسبوع لقب بطولة العالم لسباقات فورمولا-إي لفئة الصانعين كما أحرز سائقه الهولندي نيك دي فريس لقب فئة السائقين.

ويُشكل انسحاب مرسيدس صدمة أخرى لفورمولا-إي التي تم الترويج لها بشكل كبير من جانب الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا)، في الوقت الذي ينظر فيه العالم إلى السيارات الكهربائية كوسيلة للمساعدة في مكافحة التغير المناخي.

وكانت شركتا أودي وبي.إم.دبليو الألمانيتان قد أعلنتا بالفعل انسحابهما من فورمولا-إي بنهاية هذا الموسم، وقد لحقت بهما مرسيدس التي تشارك في المنافسات بفريقها منذ 2019.

وسيجري تحويل موارد فورمولا-إي لدى مرسيدس إلى علامة تجارية لسيارات الطرق، حيث تسعى الشركة لتسريع خطواتها فيما يتعلق بالسيارات الكهربائية.