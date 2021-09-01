★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن إختفاء طفل من أصحاب الهمم بالإسماعيلية.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستغاثة بشأن إختفاء (أحد الأطفال، سن 11، من ذوى الإحتياجات الخاصة ) ومقيم بالإسماعيلية».

واضافت :«بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته في وقت لاحق وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه».

وتابعت :«سبب عدم الإبلاغ عن غيابه لانشغالها في البحث عنه».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .