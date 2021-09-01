أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

Print
الداخلية تكشف ملابسات فيديو اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية الداخلية تكشف ملابسات اختطاف طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة بالاسماعيلية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بشأن إختفاء طفل من أصحاب الهمم بالإسماعيلية.

قالت الداخلية في بيان لها اليوم الاربعاء :«في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم نشره على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) يتضمن إستغاثة بشأن إختفاء (أحد الأطفال، سن 11، من ذوى الإحتياجات الخاصة ) ومقيم بالإسماعيلية».

واضافت :«بالفحص أمكن تحديد والدة الطفل وبإستدعائها حضرت وبصحبتها الطفل وقررت بغيابه عن المنزل وعودته في وقت لاحق وأنه كان يلهو رفقة أصدقائه بذات الناحية ولم يصبه مكروه خلال فترة غيابه».

وتابعت :«سبب عدم الإبلاغ عن غيابه لانشغالها في البحث عنه».

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

احتيال زوج .. سلمى أنجبت طفلين واكتشفت أن قسيمة الزواج مزيفة (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

سيد عبدالحفيظ عن شائعة خناقته مع كهربا: «طلعوه ضربني علشان ضرب غيري» (فيديو)

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية

بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية