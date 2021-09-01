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"الفيصل" يشهد اتفاقية "الثقافة" و"الشعر العربي" بجامعة الطائف

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في سياق جهود تطوير القطاع بالشراكة مع الجهات العامة والحكومية

شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي الأمير خالد الفيصل، اليوم، توقيع اتفاقية تعاون في مقرّ الإمارة بجدة، بين وزارة الثقافة وأكاديمية الشعر العربي بجامعة الطائف، لدعم الشعر العربي وإثراء المحتوى الثقافي في قطاعَي الأدب والموسيقى.

وتأتي الاتفاقية في سياق جهود وزارة الثقافة لتطوير القطاع الثقافي بالشراكة مع الجهات العامة والحكومية والخاصة وغير الربحية الداعمة للثقافة والفنون في المملكة، كما يلتقي تعاونها مع أكاديمية الشعر العربي مع جهودها لإثراء المحتوى الإبداعي في مجالات الشعر والفنون المرتبطة به، وما يمثله ذلك من اعتزاز بالهوية الثقافية الأصيلة وتعزيز حضورها في المجتمع.

وتنصّ الاتفاقية التي وقعها من الجانبين نائب وزير الثقافة حامد فايز، وأمين مجلس أمناء أكاديمية الشعر العربي رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري؛ على تنمية قطاع الأدب والنشر والترجمة ودعم الشعر العربي، إلى جانب تنمية قطاع الموسيقى، وسيترتب عليه خلق بيئة شعرية تفاعلية تستقطب الخبرات والتجارب الشعرية الصاعدة من خلال عدة برامج تفاعلية وإثرائية للمحتوى الثقافي.

وتعزّز الاتفاقية التعاون بين الوزارة والأكاديمية في عدّة فعاليات؛ منها ملتقى الشعر السعودي، وبرامج أدبية متنوعة تُسهم في إثراء المشهد الثقافي في المملكة العربية .

كما تضمّنت الاتفاقية تنفيذ برامج خاصة بتنمية القدرات للمهتمين بالمجال الموسيقي بالتعاون مع هيئة الموسيقى؛ وذلك لتفعيل الأنشطة والبرامج المتعلقة بالمجال كالتدريب الموسيقي للمبتدئين والموهوبين والمهتمين في مجال الشعر الفصيح والموسيقى، ودعم المواهب المؤهلة لإكمال مسيرتهم الفنية.

وأكد نائب وزير الثقافة حرص الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، وزير الثقافة، على تعزيز التعاون مع كافة الكيانات الفاعلة في المشهد الثقافي السعودي، والذي تحضر فيه أكاديمية الشعر العربي بوصفها مظلة مرموقة تخدم مجالات إبداعية متعددة وفي مقدمتها الشعر العربي وفنونه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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