الأهلى يعلن انضمام مروان سرحان إلى فريق السلة

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أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، انضمام مروان سرحان إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي، قادمًا من صفوف نادي سموحة بعد إتمام إجراءات التعاقد مع اللاعب.

وقال عبدالقادر إن «سرحان» وقع على عقود الانتقال إلى فريق رجال سلة الأهلي لمدة 4 مواسم قادمة، في حضور طارق الغنام المدير الإداري، بعد إتمام إجراءات قيده في قائمة الموسم الجديد.

وأشار عبدالقادر إلى أن التعاقد مع سرحان جاء في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة التي طلبها الجهاز الفني بقيادة الإسباني أوجستي.

وأضاف أن خطة تدعيمات فرق النشاط الرياضي للموسم الجديد تسير بشكل مميز، في ضوء توجيهات مجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، بدعم كافة الفرق لتحقيق أفضل النتائج والمنافسة على الفوز بكل البطولات.