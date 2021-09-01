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«أزهر الإسكندرية» تتسلم نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية (صور)

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«أزهر الإسكندرية» تتسلم نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية (صور) «أزهر الإسكندرية» تتسلم نتيجة الدور الثاني للشهادتين الإبتدائية والإعدادية (صور)

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تسلم الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، الأربعاء، نتيجة الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لمعاهد الإسكندرية الأزهرية، حيث سلم نتيجة الشهادة الابتدائية أسامة يونس رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الابتدائية وأعضاء الكنترول، كما سلم نتيجة الشهادة الإعدادية حسن عبدالقادر رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

وقال «هاشم»، إنه بلغت نسبة النجاح في الشهادة الابتدائية 90.40 % للبنين، و78.98% للفتيات وإجمالي 86.49%، كما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بنسبة 96.7 % للبنين، نسبة 98.5 للفتيات، بإجمالي 97%، ويتقدم الجميع بالتهنئة للطلاب والطالبات الناجحين.

بنسبة نجاح 97% للشهادة الإعدادية .. "أزهر الإسكندرية" تتسلم نتيجة الدور الثاني (صور)
بنسبة نجاح 97% للشهادة الإعدادية .. "أزهر الإسكندرية" تتسلم نتيجة الدور الثاني (صور)
بنسبة نجاح 97% للشهادة الإعدادية .. "أزهر الإسكندرية" تتسلم نتيجة الدور الثاني (صور)
بنسبة نجاح 97% للشهادة الإعدادية .. "أزهر الإسكندرية" تتسلم نتيجة الدور الثاني (صور)

المصرى اليوم

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