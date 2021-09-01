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جولة صباحية لمحافظ الغربية بالمحلة الكبرى وطنطا لمتابعة المشروعات

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جولة صباحية لمحافظ الغربية بالمحلة الكبرى وطنطا لمتابعة المشروعات جولة صباحية لمحافظ الغربية بالمحلة الكبرى وطنطا لمتابعة المشروعات

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية على استمرار الجولات الميدانية صباحاً ومساءً من أجل متابعة كافة المشروعات على أرض الواقع والاستماع إلى المواطنين، التنفيذيين والسادة أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ صباح اليوم داخل مدينة المحلة الكبرى وطنطا بحضور النائب محمود الشامي عضو مجلس النواب والنائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ.

بدأت الجولة بتفقد أعمال الرصف الجارية بشارعي جمال عبدالناصر وعبدالحي شاهين بمنشأة البكري، كما تم تفقد شوارع ( الجمهورية، سامي الكهربائي، أبوهرجه والشوارع المتفرعة منهم) والتي يتم تطويرها ورفع كفاءتها ورصفها بطبقة الإنترلوك بالمشاركة المجتمعية، ووجه المحافظ شركة الكهرباء وحي أول المحلة بإرجاع كافة الأعمدة لتكون موازية للرصيف وتركيب كشافات ليد.

كما تفقد المحافظ شارع محب والذي سيتم رصفه هذا العام ضمن خطة رد الشيء لأصله، وشارع سكة دمرو بمنطقة محلة البرج والذي يتم رصفه ضمن الخطة الاستثمارية، حيث وجه المحافظ بتركيب البلدورات على جانبي الطريق لتتناسب مع منسوب الشارع.

واخْتُتِمَت الجولة بتفقد عدد من المشروعات بمدينة طنطا بحضور النائب محمد عريبي عضو مجلس الشيوخ، حيث تفقد المحافظ ومرافقوه شارع أم القرى بمنطقة قحافة والذي سيتم تطويره لإقامة محور مروري جديد يربط الطريق السريع بمنطقة كوبري الغفران، كما تفقد المحافظ أعمال التطوير الجارية بكورنيش طنطا الجديد في مرحلته الخامسة من كوبري فاروق بالجلاء حتى سكة المحلة.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داود رئيس حي أول طنطا، محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا، ممدوح النجار رئيس حي أول المحلة.

المصرى اليوم

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