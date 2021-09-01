أخبار عاجلة

عاجل | 23% من مستفيدي الإعانات يستغنون عن الدعم -
"المعلمي": استهداف "الحوثى" للمدنيين الأبرياء في المملكة جريمة ‏حرب شنيعة -
14 سببًا وراء الشعور بالتعب لفترات طويلة.. تؤثر على الصحة العقلية والجسدية -
الرياض في مرمى تنبيهات "الأرصاد": عوالق ترابية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية -
بلغت فاتورة الفساد أكثر من 340 مليون ريال.. هنا حصيلة "نزاهة" خلال شهر محرم -
عبر برامج متطورة.. "اكتفاء" تستهدف الأسر الجادة بـ "رقيم" و"تمكين الفنادق" -
"التحالف": تدمير مسيَّرتَيْن مفخختَيْن أطلقهما الحوثي تجاه خميس مشيط -
بالفيديو .. مختص في الموارد البشرية: كشف الوجه ليس مطلبًا للوظائف الحالية -
"الإرياني" يثمن جهود مركز إعادة تأهيل الأطفال المجندين الذي يتبناه "إغاثي الملك سلمان" -
إحباط محاولة لتهريب (451,807) أقراص إمفيتامين للمملكة عبر شبكة مرتبطة بحزب الله الإرهابي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الهجرة» تصدر العدد 32 من مجلة « معاك» أغسطس 2021

Print
«الهجرة» تصدر العدد 32 من مجلة «مصر معاك» أغسطس 2021 «الهجرة» تصدر العدد 32 من مجلة « معاك» أغسطس 2021

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُصدر وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العدد الثاني والثلاثين من مجلة « معاك»، نستعرض فيها جهود المصريين بالخارج في دعم المشروع القومي «حياة كريمة»، ومساهمة ممثلي الكيانات المصرية بالخارج، وأبرز توصيات النسخة الثانية من مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وتواصل المجلة عرض أبرز إنجازات الدولة المصرية؛ إذ تحمل صفحاتها المدينة الغذائية «سايلو فودز»، والتي توفر الوجبات الغذائية المتكاملة لطلاب المدارس.

وفي صفحات المجلة تقرأون أيضا عن نماذج ناجحة من المصريين بالخارج، كما نفتح الباب لمشاركة المصريين بالخارج بموضوعاتهم المختلفة

المجلة متاحة باللغة العربية عبر الرابط التالي: https://bit.ly/38yqdPK

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين على طريق الدائري .. والتحريات: تكشف السبب (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

نقابة المحامين تعلن الحداد بعد مصرع 3 أعضاء ضمن ضحايا عقار شبرا المنهار (صور)

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

فينجادا: رفضت تدريب منتخب مصر..وأقنعت كيروش بقبول المهمة

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»

البعثة المصرية الفرنسية تبدأ حفائر قلعة «شيخ العرب همام»