افتتاح أول قاعة مؤتمرات فائقة التجهيز بجامعة الوادي الجديد

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، أنه تم إفتتاح اول قاعة مؤتمرات فائقة التجهيز بالجامعة بمركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وقال ان افتتاح القاعة الجديدة في اطار إستراتيجية الجامعة لتقديم خدمات تكنولوجيا متكاملة حيث ان القاعة مزودة بأحدث الوسائل التكنولوجيا وأجهزة العرض وسعة 58 فردا وتحتوي على عدد من شاشات العرض التفاعلية العامة والخاصة ومتصلة بالكامل بالإنترنت الهوائي والكابلي بما يسمح لها بعقد المؤتمرات الدولية والمحلية بتقنية الفيديو كونفرانس ومزوده بنظام صوتي عالي النقاء ومقاوم لتشويش، والقاعة معزولة صوتيا بالكامل عن خارجها مما يعزز جودة الصوت بداخلها وملحق بها قاعة لكبار الزوار وتوفر القاعة خدمات التوثيق المطبوع والمصور لفاعليتها.