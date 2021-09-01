تخفيض درجات القبول فى الصف الأول الثانوي العام بالبحيرة للمرة الثانية

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قرر اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تخفيق درجات القبول في الصف الأول الثانوي العام للعام الدراسي الجديد 2021 /2022 للمرة الثانية، للطلاب الناجحين في امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة عن عام 2020 /2021، وليصبح الحد الأدني للقبول في الصف الأول الثانوي العام 235 درجة.

وكانت تنسيق المرحلة الأولي للقبول في الصف الأول الثانوي العام في البحيرة يبدأ من 250 درجة، وتم تخفيضه في المرحلة الثانية بواقع 5 درجات، ثم تم تخفيضه مؤخرًا في المرحلة الثالثة ليكون 235 درجة.

وقال محافظ البحيرة إنه سيتم قبول ملفات الطلاب في الصف الأول الثانوي العام وفقًا للحد الأدني الجديد للتنسيق في جميع مدارس الثانوية العامة في كل الإدارات التعليمية بنطاق محافظة البحيرة.

ووجه المحافظ مديرية الترية والتعليم بالحرص على منع التزاحم من الطلاب وأولياء الأمور خلال تقديم أوراق القبول في المدارس واتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المعلمين والطلاب وأولياء الأمور والعاملين في المدارس في نطاق المحافظة.

وتقدم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة بمذكرة لاستكمال الأعداد المطوبة من الطلاب في المدارس الثانويةالثانوية العامة وإستجابة لرغبات أولياء الأمور الراغبين في الحاق أبنائهم بالمدارس الثانوية العامة.

وكانت أعداد الطلاب الناجحين في امتحانات الدور الأول من الشهادة الإعدادية وصلت إلى 103 آلاف و803 طلاب وطالبات، وكانت نسبة النجاح في الدور الأول وصلت إلى 70.9% من إجمالي عدد الطلاب المقيدين في الشهادة الإعدادية.