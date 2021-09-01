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حالة إيجابية و3 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء

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حالة إيجابية و3 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء حالة إيجابية و3 حالات شفاء من كورونا في شمال سيناء

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سجّلت محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، حالة إيجابية و3 حالات شفاء جديدة من المستجد.

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إنه تم تسجيل حالة إيجابية بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس إلى 554 حالة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة، شفاء 3 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 3148 حالة، مع وجود 221 حالة وفاة، و11 حالة تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات، و24 حالة أخرى في العزل المنزلي.

من جانبه، حذر الدكتور حاسم حمدي، مدير عام إدارة التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة، من التهاون في اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية تجنبًا للإصابة والتحذير من انتقال العدوى بين المواطنين.

المصرى اليوم

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