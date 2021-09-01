رئيس الأسقفية يشدد على أهمية دور الإعلام في العلاقات بين الطوائف المسيحية

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استقبل دكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية اليوم الأربعاء أعضاء لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر وذلك بمقر الكنيسة بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، حيث اتفق الحاضرون على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في العلاقات المسكونية بين الطوائف المسيحية.

أكد الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية على أهمية دور لجنة الإعلام في مجلس كنائس مصر والذى يلعب أدوارا فارقة في مجال نبذ التعصب وبث روح المحبة المسيحية بين أعضاء الطوائف المختلفة لافتًا إلى إن لجنة الإعلام تعبر عن دور مجلس كنائس مصر في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة.

أشاد بروح التعاون والمحبة الذي أبداه رؤساء الطوائف المسيحية تجاه الكنيسة الأسقفية إذ يعبر عن استعدادهما الكامل للتعاون المشترك متمنيا أن تسود تلك الروح بين أبناء الكنائس ولا تقتصر على القيادات.

فيما رأى القس رفعت فكري رئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر إن المجتمع المصري يحتاج إلى دفعة قوية لنبذ التعصب والتطرف وبناء مجتمع مستنير تسود فيه قيم التعايش السلمي المشترك مؤكدا على الدور الذي يلعبه الإعلام الكنسي في هذا الصدد بالإضافة إلى رؤساء الطوائف المسيحية.

اعتبر الأب رفيق جريش عضو لجنة الإعلام إن روح المحبة والتعاون بين الطوائف المسيحية تتطلب قناعة شخصية تشكل القوة الدافعة للعمل المشترك وتؤدي إلى توطيد الصلات بين الكنائس مشيرًا إلى مشاركته من قبل في مراسم زواج إنجيلية وطقس التعميد في الكنيسة الأسقفية.

حضر اللقاء من الكنيسة الأسقفية الأرشيدياكون عماد باسيليوس والقس بهيج رمزى م ومحب نعيم مدير المركز الإعلامى بالكنيسة ومن الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى لمجلس كنائس مصر ومن الكنيسة الإنجيلية القس رفعت فكرى ورئيس لجنة الإعلام بمجلس كنائس مصر ومن كنيسة الروم الأرثوذكس المهندس تامر فركوح والإعلامية ريما السيقلى ممثلة عن الكنيسة الكاثوليكية

الجدير بالذكر إن مجلس كنائس مصر تأسس سنة 2013 ويضم في عضويته الكنيسة الأسقفية والكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الإنجيلية وكنيسة الروم الأرثوذكس والكنيسة القبطية الكاثوليكية حيث يسعى المجلس لزيادة التعاون والمحبة بين الكنائس دون التدخل في معتقدات كل طائفة، وينظم مؤتمرات تجمع شباب الكنائس عبر لجانه المختلفة.