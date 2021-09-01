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محافظ الغربية يجتمع بالشركات والهيئات المنفذة لمشروعات «حياة كريمة»

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محافظ الغربية يجتمع بالشركات والهيئات المنفذة لمشروعات «حياة كريمة» محافظ الغربية يجتمع بالشركات والهيئات المنفذة لمشروعات «حياة كريمة»

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،صباح اليوم، اجتماعاً لجميع الشركات والهيئات المشتركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز زفتى، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في المشروعات الجارية في قريتي نهطاي وتفهنا العزب واللتان سيتم الانتهاء منهما في نهاية ديسمبر المقبل كأولى القرى التي سيتم تطويرها ضمن المبادرة، وذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج رئيس مركز ومدينة زفتى وجميع رؤساء الوحدات المحلية بزفتى.
وخلال الاجتماع ناقش المحافظ موقف تنفيذ ٢٢ مشروع بتكلفة ٧٥ مليون جنيه بقرية تفهنا العزب، حيث يتم تنفيذ ٦ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية قدرها ١١ مليون جنيه، بجانب أعمال رفع كفاءة ٤ مدارس بالقرية وإنشاء مدرستين جديدتين بإجمالي تكلفة ١٣.٤ مليون جنيه، حيث وجه المحافظ بدهان كافة المباني المحيطة بالمدارس وغيرها من المنشآت وتوحيد لون الطلاء.
وفي ذات السياق، ناقش محافظ الغربية أعمال إنشاء مجمع الخدمات بتفهنا الحكومية والذي يتكون من ٣ أدوار (دور أرضي وعدد ٢ دور علوي) على مساحة ٦٠٠ متر مربع لتقديم ٨ خدمات للمواطنين وهي (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، مكتب ، مكتب بريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلي، التضامن الاجتماعي).
كما ناقش محافظ الغربية أعمال تطوير مركز شباب قرية تفهنا العزب ووحدة طب الأسرة، بالإضافة إلى أعمال (إنشاء المجمع الزراعي، تأهيل ترعة الصاري، إدخال الغاز الطبيعي وأعمال تركيب ٤٨ كابينة و٢٠٠٠ صندوق للتليفونات بالقرية).
وفي ذات السياق ناقش الدكتور رحمي موقف تنفيذ ٢٧ مشروع بقرية نهطاي بتكلفة تقديرية ٢٠٠ مليون جنيه، حيث يتم تنفيذ ٥ مشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ٥ مشروعات في قطاع الري، ٤ مشروعات في قطاع التربية والتعليم، إنشاء مجمع خدمي، إنشاء مجمع زراعي، صيانة عدد ٢ كوبري، توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، تطوير المنشآت الصحية، إنشاء نقطة إسعاف، إنشاء نقطة إطفاء، رصف الطرق الرئيسية، تحسين أداء شبكات الكهرباء، إنشاء موقف سيارات، إنشاء مركز شباب، بجانب توفير ١٨ مسكن للأسر المستحقة ضمن مبادرة سكن كريم.
وفي نهاية الاجتماع شدد المحافظ على الالتزام بالجدول الزمني لإنهاء كافة المشروعات قبل بداية ديسمبر المقبل، تمهيداً لرصف الشوارع بالقريتين قبل نهاية العام الجاري.

المصرى اليوم

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