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استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون قرار الانسحاب من أفغانستان

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استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون قرار الانسحاب من أفغانستان استطلاع: غالبية الأمريكيين يؤيدون قرار الانسحاب من أفغانستان

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قال استطلاع جديد للرأي إن غالبية الأمريكيين يؤيدون سحب القوات من أفغانستان وإنهاء أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة.

وحسب صحيفة ذا هل، وجدت دراسة من مركز بيو للأبحاث، أجريت قبل مغادرة آخر جندي لأفغانستان هذا الأسبوع، أن 54% من البالغين الأمريكيين قالوا إن قرار سحب القوات من أفغانستان كان القرار الصحيح، بينما قال 42% إنهم يعتقدون أنه كان الخطوة الخاطئة.

ووجد الاستطلاع أن 69% من الجمهور الأمريكي يشعرون أن الولايات المتحدة فشلت في الغالب في تحقيق أهدافها في أفغانستان، بينما يري 26% إن إدارة الرئيس بايدن قامت بعمل ممتاز أو جيد في التعامل مع الأزمة.

ومع سيطرة طالبان الآن على أفغانستان، يعتقد معظم الأمريكيين أن الوضع في ذلك البلد يشكل تهديدًا أمنيًا للولايات المتحدة، وقال 46% أن سيطرة طالبان تمثل تهديدًا كبيرًا، بينما قال 44% آخرون أنها تمثل تهديدًا بسيطًا.

ووجد مركز بيو أن الغالبية العظمى من الديمقراطيين قالوا إنهم يؤيدون قرار سحب القوات الأمريكية من أفغانستان، بينما قال معظم الجمهوريين بنسبة 64% إنه كان قرارًا خاطئًا.

وتم إجراء استطلاع مركز بيو للأبحاث في الفترة من (23 إلى 29) أغسطس بين 10348 من البالغين في الولايات المتحدة، وبهامش خطأ يزيد أو ينقص 1.6 نقطة مئوية.

وفي وقت سابق، انتقد بايدن معارضي قراره بالانسحاب من الدولة التي مزقتها الحرب، قائلا إن الوقت قد حان لإنهاء أطول حرب في أمريكا.

وأضاف بايدن: «لم يعد لدينا هدف واضح في مهمة مفتوحة في أفغانستان، وبعد 20 عامًا من الحرب في أفغانستان، رفضت إرسال جيل آخر من أبناء وبنات أمريكا لخوض حرب كان ينبغي أن تنتهي منذ فترة طويلة».

ويقول منتقدون إن انسحاب بايدن من أفغانستان يترك الباب مفتوحًا أمام تنظيم القاعدة وداعش والجماعات المتطرفة الأخرى لتنمو وربما تهدد الولايات المتحدة مرة أخرى. وكان استخدام القاعدة لأفغانستان كملاذ برضا طالبان، هو الذي دفع الولايات المتحدة لغزو البلاد في أكتوبر 2001، لتبدأ أطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة، وتستمر قرابة 20 عاما.

المصرى اليوم

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