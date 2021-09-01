المشدد 6 سنوات لصيدلي حاز مواد مخدرة وسلاح ناري بالشرقية

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قضت محكمةجنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامى عبدالحليم غنيم، وعضويةالمستشارين وليد المهدى، وأمير زكى، وأمانة سر خالد إسماعيل، بمعاقبة صيدلي بالسجن المشدد ٦ سنوات وغرامة ١٠٠ ألف جنيه ومصادرة المضبوطات، لحيازته مواد مخدرة وسلاح ناري وذخيرة دون ترخيص.

تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المدعو «ف. ع. أ» ٣٧ عاما ويعمل صيدلي مقيم بأحدي قري أولاد صقر، وبحوزته لفافتين لمخدر البانجو، وبتفتيش مسكنه نفاذا لإذن النيابة العامة عثر على لفافتين أخرتين لذات المخدر، وسلاحين ناريين مسدسان ٩ مم، وسلاحين فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.