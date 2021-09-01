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"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

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"الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة "الصحة": اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة

قالت وزارة الصحة إن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعّالة وآمنة، مؤكدةً أهمية الحصول على جرعتين من لقاح كورونا للوقاية بإذن الله من مضاعفات متحورات الفيروس سريعة الانتشار.

وكانت قد أعلنت "الصحة" إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (185) حالة مؤكدة وتعافي (301) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (2931) حالة منها (867) حالة حرجة.

وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (544634) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (533151) حالة.

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (7) حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8552) حالة "يرحمهم الله جميعاً".

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات .

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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