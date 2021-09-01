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أصحاب الهمم يقدمون عروضا مجانيه في متاحف

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أصحاب الهمم يقدمون عروضا مجانيه في متاحف مصر أصحاب الهمم يقدمون عروضا مجانيه في متاحف

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أعرب الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بالتعاون المشترك ما بين البيت الفني للمسرح متمثلا في فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، وقطاع المتاحف التابع للمجلس الأعلى للأثار بوزارة السياحة والمتمثل في الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة تحت إشراف الأستاذة تهاني زكريا، حيث يهدف هذا التعاون إلى تنظيم زيارات مجانية لفناني فرقة الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة للمتاحف في مختلف المحافظات المصرية، بالاضافة لتقديم عروض مسرحية وورش فنية داخل المتحف من تنظيم الفرقة، وذلك تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية، وضمن استراتيجية وزارة الثقافة المصرية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع عن طريق الفنون والثقافة.

تقول الفنانة وفاء الحكيم مدير فرقة مسرح الشمس لدمج ذويا لاحتياجات الخاصة ان هذا التعاون المشترك يهدف إلى تعريف الزائرين بوطنهم وتاريخ بلادهم تأكيدًا على مبدأ المواطنة، حيث يقوم التعاون المشترك على تنظيم ٣ زيارات أسبوعية ل ٣ متاحف على مستوى الجمهورية، لمجموعة من فناني فرقة الشمس من ذوي الاحتياجات الخاصة لمجموعات تصل إلى ٣٥ فرد في الزيارة الواحدة، حيث تختلف المجموعات في كل زيارة لتحقيق الاستفادة لأكبر عدد ممكن من الفنانين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد وجهت الفنانة وفاء الحكيم الشكز والتقدير للفنان أحمد ناجي منسق الزيارات، وهو من فناني فرقة مسرح الشمس.

يذكر انه حتى الآن زار فناني فرقة مسرح الشمس عدد من المتاحف منها متحف طه حسين، متحف الفن الإسلامي، متحف جاير اندرسون، ويزور فناني الفرقة ابتداء من غدا الخميس وعلى مدار الأسبوع المقبل المتحف القومي بالاسماعيلية، المتحف القومي بالسويس متحف الاسكندرية.

المصرى اليوم

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