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جهاز مدينة «الشروق» يهيب بسكان بعض المناطق سرعة استخراج تصاريح المرافق

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جهاز مدينة «الشروق» يهيب بسكان بعض المناطق سرعة استخراج تصاريح المرافق جهاز مدينة «الشروق» يهيب بسكان بعض المناطق سرعة استخراج تصاريح المرافق

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أهاب المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بسكان المناطق من الأولى حتى المنطقة السادسة عمارات، سرعة الحصول على التصاريح اللازمة وإنهاء أعمال الحفر في حالة عدم توصيل المرافق التي تحتاج لقطع الطرق، وذلك قبل البدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءة وتطوير الطرق بالمناطق السابقة.

وأوضح رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار خطة جهاز مدينة الشروق لاستكمال مشروعات التطوير، وفى ضوء موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على البدء في إجراءات طرح مشروعات رفع كفاءة الطرق بالمناطق المذكورة، ونظراً لقرب إسناد مشروع رفع الكفاءة لتحقيق الاستفادة من المشروع وعدم الحاجة فيما بعد لأعمال حفر مرة ثانية .​

المصرى اليوم

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