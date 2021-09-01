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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية

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محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية

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تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال الإنشاءات بمجمع المصالح الحكومية المميكن الجاري إنشاؤه شمال مدينة الخارجة ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ والمهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه بوضع مخطط زمني ملزم للشركات العاملة بالمشروع للإنتهاء من الأعمال في الموعد المحدد وسرعة إستكمال أعمال إنشاء الطريق الواصل بين طريق الخارجة- أسيوط والطريق الدائري مروراََ خلف المجمع.

من ناحية أخرى، تفقد المحافظ وحدة إنتاج الوجبة المدرسية والمعجنات بمجمع التمور التابع للمحافظة، ووجه بالتوسع في المنتجات المصنعة من التمور ومشتقاتها، وسرعة الانتهاء من إنشاء ميزان البسكول الملحق بالمجمع.

كما تفقد الزملوط تجربة ترميم ورفع كفاءة طريق المطار الدائري باستخدام أحدث الأساليب عالية الجودة ذات التكلفة المنخفض، لاعتماد استخدامها في رفع كفاءة الطرق الداخلية بالمحافظة.

وخلال الجولة تابع المحافظ سير العمل بمحطة تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي وأشاد بجهود العاملين بالمحطة، موجهاََ بزيادة أعداد الفنيين لاستيعاب زيادة أعداد السيارات المطلوب تحويلها.

المصرى اليوم

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