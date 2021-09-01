تقرير: السيارات الأوروبية الأكثر ترخيصًا في الملاكي خلال يوليو.. تليها الصينية ثم اليابانية

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كشف تقرير المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات – خلال شهر يوليو الماضي عن اعتلاء السيارات الملاكى الأوروبية وعددها 15 علامة تجارية تراخيص الملاكى خلال هذا الشهر بعدد 6364 سيارة، وقد استحوذت على 32% من حجم عدد السيارات.

وجاءت في المرتبة الثانية السيارات الصينية وعددها 8 علامات تجارية بعدد 5257 سيارات وقد استحوذت على 27% من حجم عدد السيارات، وفى المرتبة الثالثة السيارات اليابانية وعددها 6 علامات بعدد 4476 سيارة وقد استحوذت على 23% من حجم عدد السيارات وفى المرتبة الرابعة السيارات الكورية وعددها 3 علامات تجارية بعدد 3352 سيارة وقد استحوذت على 17% من حجم عدد السيارات.

في المرتبة الخامسة جاءت السيارات الامريكية وعددها 3 علامات تجارية بعدد 245 سيارة وقد استحوذت على 1% من حجم عدد السيارات.

كما كشف التقرير الشامل لمجمعة التأمين الإجبارى في وقت سابق عن عدد المركبات التي تم التأمين عليها إجباريا ورخصت خلال يوليو 2021. وكشف التقرير أن عدد المركبات التي تم ترخيصها -تجديد ترخيص وسيارات جديدة- بلغت 347 ألف و475 مركبة من بينها 26 تعمل بالكهرباء و252 ألف و133 مركبة تعمل بالبنزين و6418 تعمل بالبنزين وغاز الطبيعى و80 ألف و936 مركبة تعمل بالسولار و4 مركبات تعمل بالسولار والغاز الطبيعى و34 غاز طبيعى.

وبحسب التقرير تم ترخيص 41 ألف 315 مركبه جديدة من بينها 20 ألف و83 سيارة ملاكى و13 ألف و716 دراجة نارية، 2676 أجرة دراجة نارية، وعدد 3591 نقل، 512 أجرة، 334 اتوبيس خاص.

التقرير كشف عن عدد المركبات الجديدة المرخصة خلال يوليو من طراز 2019 التي وصلت 1269 مركبة، أما المركبات من طراز 2020 بلغت 4238، المركبات من طراز 2021 بلغت 28 ألف و614 مركبة و7194 مركبة من طراز 2022. السيارات الملاكى المرخصة خلال يوليو وصل 20 ألف و83 سيارة، من بينهم 112 سيارة من طراز 2019 و180سيارة من طراز 2020 و15 ألف 581 سيارة من طراز 2021، و4210 سيارة من طراز 2022.