«ملتقى الحوار» يرحب بحفظ التحقيقات بشأن 4 منظمات بقضية التمويل الأجنبي

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رحبت مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان بالقرار الصادر من المستشار على مختار قاضى التحقيق المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة باسم «قضية التمويل الأجنبي» بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد أربعة منظمات أهلية هي المجموعة المتحدة محامون ومستشارون قانونيون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومحامون من اجل العدالة والسلام والمعهد المصري الديمقراطي.

وتضمن القرار الصادر يوم الاثنين الماضي من قاضى التحقيق برفع أسماء من تضمنهم القرار من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول ومن قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.

يأتي هذا القرار ليصبح عدد المنظمات والكيانات الصادر بشأنها ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 67 منظمة وجمعية اتهم فيها ما يزيد على 180 شخصاً .

يذكر أن محكمة الجنايات قد قضت في ديسمبر 2018 ببراءة عدد 40 متهماً من المصريين والأمريكيين وجنسيات أخرى مختلفة وذلك بعد أعادة محاكمتهم حيث كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الأحكام الصادرة بحق المتهمين والتي سبق وان أصدرت محكمة الجنايات في يونيو 2013 أحكاما بالإدانة ضدهم تراوحت مابين السجن 5 سنوات غيابيا بحق 27 متهماً ومعاقبة 5 متهمين بالحبس لمدة عامين مع الشغل ومعاقبة 11 متهما بالحبس لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، والقضاء بحل 5 فروع لمنظمات أجنبية.

وطالب ملتقى الحوار باستمرار هذه الخطوات الإيجابية والتي تبرز أهمية الدور الذي يقوم به المجتمع المدني والجهود المبذولة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة.