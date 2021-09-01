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لحل مشكلة العنوسة المرتفعة في البلاد.. لبنانيات يطلقن حملة «#تزوجني_بدون_مهر»

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لحل مشكلة العنوسة المرتفعة في البلاد.. لبنانيات يطلقن حملة «#تزوجني_بدون_مهر» لحل مشكلة العنوسة المرتفعة في البلاد.. لبنانيات يطلقن حملة «#تزوجني_بدون_مهر»

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تصدّرت حملة وهاشتاغ بعنوان #تزوجني_بدون_مهر، موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، إذ أطلقت مجموعة من الشابات في لبنان،، بهدف المساهمة في معالجة مشكلة العنوسة المرتفعة في منطقة الساحل اللبناني.

وعن سبب الحملة، كشفت الفتيات المُشاركات في الحملة أن السبب «هجرة عدد كبير من الشباب اللبناني والغلاء المعيشي الفاحش، وهو ما يزيد ثقل المهمة الصعبة في تأمين المهر اللازم للزواج، وإلى جانب المصاريف والنفقات الحياتية الأخرى».

تتصدر لبنان قائمة البلدان العربية بأعلى معدل للعنوسة، إذ بلغت 85 بالمائة، حسب آخر الدراسات التي أجرتها وسائل إعلام غربية، ومراكز أبحاث في العام 2018.

لاقت الحملة ردود فعل إيجابية، انتقلت لعدد من البلدان العربية، إذ كتب حساب باسم «محمود»: «لو المجتمع ينظر للموضوع بشكل سوي والزوج يقدر هاد الشي من الزوجة وما يعايرها إنه أهلها استرخصوها، والطرفين يكون عندهم خطة لمواجهة تكاليف الحياة بعد الزواج بالشراكة».

فيما قال حساب يحمل اسم «أيمن»: «الزواج صار كثير صعب في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، وفي حملة قاعدة بتطلع عشان تخفف تكاليف الزواج المفترض تندعم اعلامياً أكثر. زهرة حياة الشباب بتروح بدون أي حميمية أو سكينة أو حب حقيقي. في أشياء لا يعتمد فيها على السلطة والمجتمع الحي هو اللي بعرف يتكيف».

المصرى اليوم

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